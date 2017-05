Zo bouw je een chipbedrijf van 47 miljard dollar

Donderdagochtend 27 oktober 2016, even voor tien uur, staan de onderhandelaars van Qualcomm en NXP Semiconductors N.V. klaar om hun handtekening te zetten onder een megadeal van 47 miljard dollar.

Voor de grootste overname uit de geschiedenis van de chipindustrie is dit de perfecte locatie: Times Square in New York, bij Skadden – zo’n chique advocatenkantoor waar de werknemers per limousine arriveren.

Maar waar blijft Rick Clemmer, de topman die NXP uit het slop trok?

Foto Bloomberg Op 9 juni maakt de Europese Commissie bekend of zij de overname van NXP goedkeurt of verder onderzoek nodig is. Onder leiding van Rick Clemmer werd de voormalige chipdivisie van Philips bijna vijf keer zo veel waard. Gemeten vanaf de beursgang in 2010 vertienvoudigde de waarde; sinds het dieptepunt in 2008 werd NXP zelfs 55 keer zoveel waard. Van deze groeispurt profiteerden de oorspronkelijke investeerders amper. Private-equity-investeerders verkochten hun belangen vanaf 30 dollar. Philips liet zo’n 7,5 miljard dollar schieten. Het belang in NXP was in 2010 afgewaardeerd naar 200 miljoen euro. In september 2010 verkocht Philips de laatste 17 procent voor 350 miljoen euro om tekorten bij zijn Britse pensioenfonds aan te vullen. Voor Philips had NXP geen strategisch belang meer. Zes jaar later zou 17 procent in NXP 8 miljard dollar opgeleverd hebben.

Al is hij straks 428 miljoen dollar rijker, Clemmer blijft op de kleintjes letten. Hij nam de goedkoopste vlucht naar New York in een te krappe middle seat. Een hotel in New Jersey vond hij betaalbaarder dan Times Square, een trage taxirit voordeliger dan een auto met chauffeur.

Rick Clemmer stapt uit: snel naar binnen, een krabbel zetten. In de haast laat hij zijn portemonnee in de taxi liggen.

Typisch Rick, zegt Guido Dierick, de laatst overgebleven Nederlander in de NXP-top. Clemmer is de topman die, nadat zijn secretaresse een vlucht voor hem geboekt heeft, zelf op zoek gaat naar een goedkoper alternatief. Hij is de baas die een uur te laat komt bij een vergadering, omdat hij vertikt te betalen voor een navigatiesysteem bij zijn huurauto.

Clemmers dwangmatige zuinigheid lijkt moeilijk te rijmen met de vergoeding die de 66-jarige Texaan kan incasseren als hij zijn opties en aandelen in NXP verzilvert: zo’n 428 miljoen dollar – 381 miljoen euro. Een „idioot hoog bedrag”, zei minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem vorig jaar. Anderen zien het juist als bewijs van Clemmers succes. Wat is zijn recept?