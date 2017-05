Zeventien verdachten weg na betalen borgsom

De afgelopen drie jaar zijn zeventien verdachten op de vlucht geslagen nadat zij op borgtocht waren vrijgekomen. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) naar aanleiding van berichtgeving in De Telegraaf.

In dezelfde periode zijn bovendien steeds meer verdachten na betaling van een borgsom in afwachting van hun proces vrij gekomen. Waar dat in 2014 nog 56 keer gebeurde, kochten een jaar later 70 verdachten zichzelf voorlopig vrij. Vorig jaar waren het er 107 - bijna een verdubbeling in twee jaar tijd.

Cetin G.

Het meest prominente voorbeeld van een verdachte die de borgsom voldeed en daarna verdween, is de Schiedamse drugsbaron Cetin G. Hij betaalde afgelopen december 500.000 euro. Nadat hij veertien jaar cel tegen zich had horen eisen, knipte hij zijn enkelband door. Nu is G., die in december tot twaalf jaar werd veroordeeld, spoorloos. G.’s borgsom vertegenwoordigt het grootste deel van het totale bedrag van ruim 760.000 euro dat de afgelopen drie jaar aan borg werd betaald.

In vergelijking met andere landen past Nederland vrijstelling op borgtocht relatief weinig toe. Vooral verdachten in drugszaken van vermogensdelicten krijgen de mogelijkheid zichzelf vrij te kopen. Borgbedragen variëren van 750 euro tot één miljoen euro. Het OM wil niet zeggen wanneer dat laatste bedrag precies is betaald, in elk geval niet in de laatste drie jaar.

Controletaak

Het OM zegt niet verantwoordelijk te zijn voor controle van de herkomst van het geld waarmee verdachten hun borgsom betalen. Omdat de borgsommen moeten worden overgemaakt, vindt justitie dat de controletaak bij de banken ligt.

Begin deze maand werd bekend dat de voorbije anderhalf jaar minstens 35 dragers van een enkelband ondanks het elektronische toezicht zijn ontkomen. Zij knipten net als Cetin G. simpelweg hun enkelband door.