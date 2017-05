‘Zeker honderd doden Syrië door luchtaanval VS-coalitie’

Door luchtaanvallen van de coalitie onder leiding van de Verenigde Staten zijn in Syrië ten minste 106 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten op basis van activisten in het land.

De bombardementen vonden plaats in de Oost-Syrische stad Al-Mayadin dichtbij de grens met Irak. Onder de doden zijn naast de strijders van terreurbeweging Islamitische Staat (IS) ook 42 kinderen van IS-families.

‘Slachtoffers gevlucht uit Raqqa’

De luchtaanvallen vonden donderdagavond- en nacht plaats en troffen onder meer een gemeentehuis waar zich veel mensen bevonden. Ook een elektriciteitsbedrijf en een bloedbank zouden zijn verwoest. Volgens activisten die werken voor het Syrisch Observatorium hebben de slachtoffers de Syrische en Marokkaanse nationaliteit. Zij zouden zijn gevlucht uit ‘IS-hoofdstad’ Raqqa. Het is onbekend hoeveel gewonden zijn gevallen.

In een verklaring zegt Zeid Ra’ad Al Hussein, de mensenrechtenchef van de Verenigde Naties, dat “dezelfde burgers die slachtoffer zijn van aanvallen en executies van IS, nu ook worden getroffen door de verhevigende bombardementen”.

Ook honderd burgerdoden bij bombardement Mosul

Afgelopen donderdag liet het Pentagon weten dat bij bombardementen in de Irakese stad Mosul, op 17 maart van dit jaar, zeker honderd burgerdoden zijn gevallen. Volgens de Amerikanen vielen er zoveel burgerslachtoffers omdat IS explosieven had aangebracht in een gebouw waar sluipschutters zaten en talloze burgers zich schuil hielden.

Het is een beproefde tactiek van IS om burgers als menselijk schild te gebruiken. Dat is ook de reden dat de inname van het westelijk gedeelte Mosul zo lang duurt. Volgens het Iraakse leger is nog maar twaalf vierkante kilometer aan grond in handen van de terreurbeweging.

Locatie van de luchtaanval: