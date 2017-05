Naam: Fernelis Vittini (13), 1 vmbo kader Woont met: moeder, halfbroertje Vader: beroep onbekend Moeder: werkt in de thuiszorg

Stiefvader

„We woonden in de Dominicaanse Republiek. Mijn moeder ging weg naar Suriname om te werken. Ze stuurde geld zodat wij konden leven. Ik woonde bij mijn oma. In Suriname ontmoette ze mijn stiefvader. Hij woonde in Nederland. Hij haalde ons naar Nederland toen ik vijf was. We woonden drie jaar bij hem. Toen is mijn moeder weggelopen omdat ik werd mishandeld door hem.”

In de tram

„Eerst dacht ik: verdiende ik dat nou? Na een tijdje begon ik te merken dat het echt niet normaal was. Voor elk klein dingetje werd ik gestraft. Hij greep me een keer bij de keel. Of drukte me keihard op de bank. Mijn moeder mocht van hem niet met me praten en ik niet tegen mijn moeder. Tot ik in de tram zat. Toen zei ik: mama, bescherm je me? Ze zei: ja, wat is er? We hadden een band zeg maar. Mijn moeder heeft aangifte gedaan en we zijn naar de vrouwenopvang geweest. Eerst in Den Haag een paar dagen, daarna in Friesland.”

In groep 6 moest ik weg

„In Friesland was ik niet de enige kleurling, maar wel een van de weinigen die echt een tintje hadden. Ik had het heel leuk met de mensen daar. Iedereen deed normaal. Mijn moeder wist nog niet hoe ze moest omgaan met Nederland. Belastingaangifte en zo. Dat leerde ze daar. Toen ze vonden dat ze klaar was mocht ze een huis zoeken. Dat vond ze in Scheveningen. Op mijn nieuwe school werd ik soort van gepest. Ze zongen ‘O o Den Haag, mooie stad zonder de bruinen’. In de pauze was ik meestal alleen. Midden groep 6 moest ik weg. Ik moest naar speciaal onderwijs vonden ze, omdat ik druk was. Mijn moeder vond dat niet zo. Ik ook niet.”

Drie honden

Dit zegt zijn moeder „Aangifte doen tegen mijn man was heel moeilijk, maar ik heb er geen spijt van. Het is de beste beslissing die ik heb gemaakt. Met Fernelis gaat het heel goed. Hij heeft zo’n grote sprong gemaakt. Na alle ellende die hij heeft meegemaakt. Ik ben trots op mijn zoon.”

„Ik zit nu op een soort kookschool. We hebben drie keukens en twee bakkerijen. Mijn hobby is voetbal, ik speel linksmidden. Ik laat drie honden uit als bijbaan, dan kan ik naar de bios. En als er dingen kapotgaan van mezelf kan ik die betalen. Ik wil graag een keer bungeejumpen of paragliden. Iets hoogs. Ik zou ook graag naar Amerika willen om mijn zus te ontmoeten. Ik heb twee zussen. Een is hier geweest, op Europa-tour. Ze belde mijn moeder: ik wil mijn broertje ontmoeten, kan dat. Ze was een beetje net als ik. Niet zo heel groot. Heel behulpzaam. Aardig.”

In de rubriek Jong! vertellen pubers over zichzelf, de wereld en elkaar. pubers@nrc.nl.