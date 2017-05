Megaboete UPS om illegale tabakszendingen

Pakketbezorger UPS heeft donderdag in de Amerikaanse staat New York een boete van omgerekend 220 miljoen euro opgelegd gekregen, omdat het bedrijf illegale partijen met sigaretten heeft vervoerd. Dat meldt persbureau AP.

De zaak werd in 2015 aangespannen door de staat en de stad New York. Zij beschuldigen UPS van het vervoeren van grote hoeveelheden sigaretten uit indianenreservaten in de staat New York, terwijl er over de rookwaren geen belasting was betaald.

Accijnzen

Indianenreservaten worden in de VS beschouwd als soeverein grondgebied. Zij hoeven zich daardoor in principe niet te houden aan de accijnzen die de overheid rekent op de verkoop van sigaretten. Dat geldt echter alleen voor handel binnen de reservaten - over sigaretten die aan niet-indianen buiten de reservaten worden verkocht, wil de overheid wel gewoon accijns ontvangen.

Maar juist met die handel in onbelaste sigaretten verdienen de indianenstammen veel geld. Zij kunnen sigaretten immers voor veel lagere prijzen leveren dan in de rest van het land, waar rokers de accijnzen wel op hun bordje krijgen. Op internet zijn er dan ook veel sites waar goedkope, accijnsloze sigaretten uit indianenreservaten te koop worden aangeboden.

Volgens de aanklacht tegen UPS zou het pakketbedrijf winst maken belangrijker vinden dan de belastingwetgeving. Een federale rechter in New York ging mee in de redenering: volgens haar negeerde UPS moedwillig signalen dat hun trucks op grote schaal gebruikt werden voor de illegale export van sigaretten.

‘Excessieve boete’

UPS heeft aangekondigd tegen de uitspraak in beroep te gaan. Het concern noemt de boete “excessief”. Het opgelegde bedrag zou “buiten de grondwettelijke grenzen” liggen, omdat de zendingen in kwestie omgerekend maar ongeveer 900.000 euro winst zouden hebben opgeleverd.

Bovendien stelt UPS dat het niet de verantwoordelijkheid draagt voor controle van de inhoud van pakketten. “Deze rechtszaak dwint UPS half in de rol van wetshandhaver, waarbij we pakketten moeten inspecteren en verdachte inhoud moeten melden. Dat is geen wenselijke taak voor een bezorgdienst.”