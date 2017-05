‘Universiteiten gebruiken verkeerde selectiecriteria’

Meerdere universiteiten maken voor hun selectie voor komende studiejaar gebruik van selectieprocedures die in strijd zijn met de wet, dat melden het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR) vrijdag. Een aantal universiteiten selecteert alleen op cognitieve vaardigheden zoals cijfers terwijl dit niet mag.

Demissionair minister van Onderwijs Jet Bussemaker schafte de centrale loting als selectieprocedure voor opleidingen met een numerus fixus af vanaf komend studiejaar. De minister wilde dat onderwijsinstellingen de studenten zou selecteren zodat “de kans groter wordt dat de juiste student op de juiste plek komt”. Met de nieuwe selectie moest er gekeken worden naar zowel eerdere onderwijsprestaties als persoonlijkheidskenmerken en motivatie.

In een Kamerbrief schreef de minister hier destijds over:

“De selectie moet bestaan uit een combinatie van ten minste twee criteria, bijvoorbeeld een of meer criteria die betrekking hebben op cognitieve eigenschappen en een of meer criteria die betrekking hebben op non-cognitieve eigenschappen.”

Volgens het LSR selecteren sommige universiteiten toch alleen op eerdere onderwijsprestaties. In het persbericht noemt de LSR als voorbeeld de bacheloropleiding geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam. Geïnteresseerden moeten een kennistoets maken en op basis daarvan worden ze eventueel uitgenodigd voor een tweede gesprek. Gabriël van Rosmalen, voorzitter van de LSR, zegt hierover in een verklaring:

“Studenten die in de eerste ronde slecht presteren worden direct afgewezen. Deze afwijzing houdt geen rekening met de noncognitieve vaardigheden van de student. We hebben inmiddels ook een verkeerd beleid bij de Universiteit Leiden en de Rijksuniversiteit Groningen ontdekt en onderzoeken andere universiteiten.”

Het ISO zegt het probleem bij de minister te gaan aankaarten. De LSR gaat verder onderzoek doen en roept mensen op die onterecht zijn afgewezen zich te melden.

Discussie

Er is al langer discussie over de selectieprocedures omdat veel testmethoden slechts matig voorspellen. Met name bij de studie geneeskunde is er kritiek op de selectiemethode. Geneeskunde heeft al een hoog studierendement en weinig uitval. Vooral een sollicitatiegesprek zou een slechte voorspeller zijn omdat een gesprek weinig zegt over de motivatie van de student.

Het aantal opleidingen met een numerus fixus is sterk afgenomen. Dit jaar zijn er in totaal 91 opleidingen aan hogescholen en universiteiten terwijl dit er twee jaar gelden nog 199 waren. Het totaal aantal aanmeldingen op deze opleidingen blijft hoog.