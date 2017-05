Trump gelast onderzoek na lekken foto’s ‘Manchester’

President Trump heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie opdracht gegeven een onderzoek in te stellen naar het „zeer zorgwekkende” lek van informatie uit het Britse politiedossier naar de aanslag in Manchester, die was gedeeld met Amerikaanse veiligheidsdiensten. Dat heeft Trump verklaard na de grote Britse verontwaardiging over de publicatie van foto’s van de plek van de aanslag in The New York Times.

De krant publiceerde afbeeldingen van delen van de bom die de dader van de aanslag zou hebben gebruikt, waaronder de ontsteker, ijzerwaren en delen van een jack of rugzak. Volgens de krant blijkt uit het voorlopige onderzoek niet hoe groot de bom was, maar is wel duidelijk dat hij kundig in elkaar is gezet. Muren en metalen deuren in de ruimte waar de dader zichzelf opblies zijn diep geraakt door projectielen, aldus de gelekte informatie. De klap was zo heftig dat de torso van de aanslagpleger van zijn onderlichaam werd weggeblazen, zo toont forensisch onderzoek.

De Britten, die inlichtingen standaard delen met de VS en andere Angelsaksische landen onder het ‘Five Eyes’-akoord, zijn woedend dat informatie uit het onderzoek is gelekt. De Amerikaanse veiligheidsdiensten hebben een moeizame relatie met de in januari aangetreden Trump.

Donderdagavond maakte een hoge inlichtingenfunctionaris bekend dat de Britten weer informatie met de VS gaan delen na „nieuwe garanties” van dat land. Eerder zei de Britse politietop dat door het lekken sprake is van een vertrouwensbreuk en dat een groot antiterreuronderzoek is ondermijnd.

Salman Abedi, de vermoedelijke dader van de aanslag in Manchester, kreeg in de maanden voor de gebeurtenis training door IS-leden in Syrië. Hij zou bovendien in de dagen voor de aanslag via Libië, Turkije en Duitsland naar Engeland zijn gereisd, meldde CNN donderdag. Abedi’s vader en een jongere broer zijn in Libië, waar de familie van oorsprong vandaan komt, door milities vastgezet. Volgens BBC-programma Newsnight zou Abedi zijn moeder en zus een kwartier voor zijn daad hebben gebeld en om vergeving hebben gevraagd.

De ambassadeur van de VS in het Verenigd Koninkrijk is er al door de burgemeester van Manchester op aangesproken. In een reactie geeft hij aan dat de VS gaan onderzoeken waar de informatie vandaan komt en dat ze vastbesloten zijn het lek te dichten. De ambassadeur hoopt dat dit geen langetermijnconsequenties heeft voor de relatie met het Verenigd Koninkrijk, zo meldt persbureau Reuters. Premier Theresa May zou op de NAVO-top in Brussel president Trump erop aanspreken.

Eerder reageerden de Britten ook al geërgerd toen de VS informatie over de aanslagpleger naar buiten brachten. Toen zei de Britse minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd dat het „niet weer moest gebeuren”.