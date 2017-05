Trump: Duitsers zijn slecht, heel slecht

Elke werkdag de indrukwekkendste artikelen uit de wereldpers. Stuur mij NRC Internationaal

President Trump heeft hard uitgehaald naar Duitsland, een van de belangrijkste bondgenoten van de Verenigde Staten. „De Duitsers zijn slecht, heel slecht”, zei hij woensdag in Brussel in een gesprek met EU-voorzitter Tusk en voorzitter van de Europese Commissie Juncker.

„Kijk maar naar de miljoenen auto’s die ze in de Verenigde Staten verkopen. Vreselijk. We zullen daar een eind aan maken.”

Verschillende Duitse media berichtten over het gesprek en baseren zich daarbij op anonieme bronnen die erbij aanwezig waren. Juncker zou het voor Duitsland hebben opgenomen, en hebben tegengeworpen dat alle landen van vrijhandel profiteren.

De Europese diplomaten waren ontsteld, hoe weinig Trump van het Europese handelsbeleid begrijpt. Zo zou hij niet beseffen dat de Europese landen hun handelsakkoorden altijd gezamenlijk afsluiten, en dat er voor Duitsland en België dus geen verschillende tarieven kunnen gelden.

Al eerder heeft Trump zich beklaagd over het Duitse handelsoverschot – dat ook andere landen een doorn in het oog is. Maar het komt in Berlijn hard aan dat de Amerikaanse president bij zijn eerste bezoek aan Brussel, achter de rug van bondskanselier Merkel, Duitsland in zulke harde woorden de mantel uitveegt. Duitse autobouwers hebben overigens grote fabrieken in de VS, waar veel Amerikaanse banen mee verbonden zijn.

Merkel en Trump ontmoeten elkaar deze maandag bij de G7 in Italië. Zondag troffen ze elkaar al bij de NAVO-top in Brussel. Enkele uren eerder had Merkel in Berlijn voor de Brandenburger Tor een openbaar gesprek over democratie gevoerd met oud-president Obama, die in Duitsland nog altijd erg populair is.

De Süddeutsche Zeitung opent de voorpagina maandag met de kop ‘Trump beklaagt zich over Duitsland’. Het Handelsblatt kopt ‘Trump valt bondgenoten aan’. De krant was al naar de drukker voor het nieuwe over de ‘slechte Duitsers’ naar buiten kwam, en doelde op het feit dat de Amerikaanse president naliet om de veiligheidsgarantie van de NAVO te bevestigen, maar wel de bondgenoten verweet dat ze niet genoeg aan defensie uitgeven.