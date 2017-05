De Thuiskok: Maisbrood met bramen

Ik herinner me bramen vooral van de vele landweggetjes in Frankrijk waar we vroeger op vakantie stopten om ze te plukken en te proeven. Ik had dus niet verwacht dat ze ook veelvuldig in de stad te vinden zijn. Maar volgens de auteur van De eetbare stad zijn ze daar volop aanwezig, zij het wel in parken, bermen en de taluds langs het spoor. Goede tip: als er brandnetels in de buurt staan, is de grond waarschijnlijk stikstofrijk en daar houden ook bramenstruiken wel van. Als je ze toch aan het plukken bent, moet je wel uitkijken dat je het laaghangende fruit (zeg tot net iets boven knie) niet plukt, want daar kunnen vossen aan gelikt hebben. De kans is dan aanwezig dat de vruchten besmet zijn met lintwormen.Dit gerecht is een mooi en makkelijk alternatief voor kruimige aardappelen.

Verwarm de oven voor op 200 graden. Doe de gewone bloem met het bakpoeder, het zout, de suiker en de maisgriesmeel voor polenta in een kom. Als je geen zin hebt om het zelf te maken, kun je dit ook in de supermarkt vinden. Meng alles goed. Voeg dan 75 ml karnemelk, ca. 75 g bramen, 2 eieren en 60 ml olie toe. Goed roeren en in een ingevette brownie vorm, 28×18 cm of iets kleiner, een halfuur in de oven bakken. Dit maisbrood lijkt op cake, maar is het niet. Heerlijk om het in een reestoof of in jus van wildbraad te dopen.