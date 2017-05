‘Spermabank Arnhem stond te veel donaties toe’

De spermabank van het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate heeft van vijftien doneren veel meer donaties gebruikt dan is toegestaan. Dat blijkt uit een vertrouwelijk rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) dat in handen is van De Volkskrant.

De vijftien donoren verwekten gemiddeld meer dan 36 kinderen, terwijl een donor wettelijk maximaal 25 kinderen mag verwekken. Eén van de donoren kreeg zelfs vijftig nakomelingen. In totaal werden door de donoren 548 kinderen verwekt bij 369 vrouwen.

‘Ernstige tekortkoming’

Volgens De Volkskrant spreekt de IGZ in het rapport van een ‘ernstige tekortkoming’ van het ziekenhuis, dat na een berisping van de IGZ in 2014 de procedures heeft aangescherpt. Toch zijn ook na het rapport van de IGZ nog “enkele kinderen” geboren van donoren die al meer dan 25 kinderen hadden verwekt. Dit gebeurde met toestemming van zowel de moeder als de donor.

Rijnstate zou de regels hebben overtreden om het voor moeders mogelijk te magen een tweede donorkind te krijgen. Meerdere nakomelingen door dezelfde donor bij één moeder werden niet als meerdere donaties gezien. Dat systeem is inmiddels veranderd, zo zegt het ziekenhuis.

Jan Karbaat

Deze week bleek uit een DNA-test dat de onlangs overleden directeur van een voormalige spermabank Jan Karbaat zo goed als zeker negentien donorkinderen heeft verwekt. Dat liet Fiom, de stichting voor ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen, weten. Karbaat heeft naar buiten toe altijd ontkend dat hij zijn eigen zaad heeft gebruikt bij behandelingen.

De donorkinderen willen, tegen de wens van de wettige erfgenamen van de arts in, beslag laten leggen op artikelen die mogelijk DNA-sporen van Karbaat bevatten. De rechtbank in Rotterdam doet op 2 juni uitspraak in de zaak.