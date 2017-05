Bij Eetcafé De Avonden in Betondorp werd in de aanloop naar ‘de wedstrijd van het jaar’ stamgast Eddy Loman (65) naar voren geschoven om de media te woord te staan. Tegen de ene krant vertelde hij dat hij bij Johan Cruijff op de school had gezeten – „Ik zat in de eerste, hij in de derde” –, een andere krant mocht best weten dat Johan Cruijff altijd kwam kijken als hij moest voetballen, en niet andersom.

„Geen idee waarom ik glazenwasser ben geworden.”

De krantenknipsels hingen als trofeeën achter de bar.

Op de avond van Ajax-Manchester United was de kroeg afgeladen. Een mix van buurtbewoners, oude F-Side en mensen van buiten.

Een beetje te vol, want de sfeer zat er vanaf de eerste minuut niet in. Veltman botste tegen keeper Onana en ik kreeg een por in de rug. Of ik die grote kutkop van me niet zo veel wilde bewegen. Na de 0-1 riep een vrouw die nodig moest dat de deur van de dames niet openging.

„D’r zit er eentje al veel te lang op de pot!”

Een man uit haar entourage ramde met de vuisten op de deur.

Geen antwoord.

Paniek, maar het kan ook verveling geweest zijn.

Er gingen er twee aan de deurklink hangen, eentje zette zich bij die actie met de voeten af tegen de muur. Nico, de kok, die al zo veel voetbalwedstrijden had gezien dat hij halverwege de eerste helft al wel wist welke kant het op ging in deze finale, ging zich met z’n honderd kilo ook afreageren op de deur. Daarna hing de deur uit het lood.

Een ander, hij had op karate gezeten, wilde de deur wel intrappen, maar dan moesten er eerst vijftig man naar buiten vanwege de aanloop.

„Zullen we eerst even kijken wie erop zit, of het de moeite waard is?”, riepen ze vanachter de bar.

Rust.

André Hazes zong Bloed, zweet en tranen, er werd gekankerd op Lasse Schöne en Veltman.

Met drie man trokken ze de deur uit de sponning.

Er kwam niemand naar buiten.

Ze wrongen zich naar binnen, de vrouw die moest pissen voorop. Op de pot zat een vrouw die in de buurt ‘de ouwe poederdoos’ wordt genoemd met haar zus te bellen, de broek nog op de enkels. Ze werd eruit gehaald, trok haar broek omhoog en vocht zich door mensen naar de bar. Daar bestelde ze twee bier.

Beste actie van de wedstrijd.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.