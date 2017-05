Nieuwe aanhouding na aanslag Manchester

De politie in Manchester heeft vrijdagochtend een man aangehouden in verband met de bomaanslag in Manchester maandag. In totaal zitten er nu acht mannen vast. Dat heeft de politie via Twitter laten weten. De man is aangehouden in de buurt Moss Side in Manchester.

Vrijdag gaat de politie verder met huiszoekingen in Sint Helens, een plaats ten westen van Manchester, en in een woning in Moss side. De politie benadrukt dat het onderzoek naar de aanslag, waarbij 22 mensen om het leven kwamen en 64 gewond raakten, snel gaat en dat ze in dit stadium een “open blik” houden.

De Britse minister van Veiligheid Ben Wallace zei vrijdag in een interview met de radio van de BBC er vertrouwen in te hebben dat de politie het netwerk zal oprollen dat betrokken is bij de aanslag. Ook zei de minister graag meer mogelijkheden te hebben om bedrijven als Facebook en Youtube te dwingen sneller filmpjes en ander materiaal te laten verwijderen. Volgens de minister laten ze materiaal, zoals filmpjes met uitleg hoe een bom wordt gemaakt, te lang online staan.

Lees ook ons interview met hoogleraar Beatrice de Graaf: Aanslag Manchester heeft precies het gewenste effect

Het is de tiende arrestatie die de politie doet in verband met de aanslag. Eerder zijn een man een een vrouw vrijgelaten en zij zijn niet langer verdacht. Onder de gearresteerden is onder meer de oudere broer van aanslagpleger Salman Abedi. Zijn vader en jongere broer zijn in Libië door milities vastgezet.

De politie vermoedt dat Abedi niet alleen handelde. Donderdag meldde CNN dat Abedi training kreeg van IS-leden in Syrië. Ook zou hij de dagen voorafgaand aan de aanslag via Libië, Turkije en Duitsland naar Engeland zijn afgereisd. Welke route hij precies heeft afgelegd is nog niet bekend.