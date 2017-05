Locoburgemeester drie weken ondergedoken na sluiting clubhuis No Surrender

De locoburgemeester van Emmen heeft afgelopen maart drie weken moeten onderduiken op advies van de politie. De bedreiging houdt volgens het OM verband met de sluiting van het clubhuis van motorclub No Surrender.

Locoburgemeester Bouke Arends (PvdA) liet begin dit jaar het clubhuis van No Surrender in Emmen sluiten. Justitie beschikte over aanwijzingen dat in het pand mishandelingen en drugshandel plaatsvonden. Twee maanden na de sluiting ving de politie signalen op dat het leven van Arends in gevaar zou zijn. Hierop is hij onder begeleiding naar het Verenigd Koninkrijk gebracht.

Het is voor zover bekend pas de tweede keer dat een openbaar bestuurder het land moet ontvluchten na een bedreiging vanuit het criminele milieu. „Als het nog een derde keer gebeurt, hebben we te maken met iets structureels”, zegt Arends, die zijn verhaal deed tegen NRC en Dagblad van het Noorden. Hij waarschuwt voor „Zuid-Italiaanse toestanden”. Arends: „Waar eindigt het? Als bestuurders moeten vrezen voor hun leven als zij een beslissing nemen, wat moeten wij dan verwachten van onze ambtenaren?” De locoburgemeester vindt dat meer capaciteit moet worden vrijgemaakt bij justitie en politie om deze problematiek aan te pakken. Arends: „Aan wie laten wij het besturen van ons land? Aan het gajes en het tuig, of aan de mensen die daarvoor zijn aangesteld?

No Surrender-voorman Henk Kuipers stelt dat zijn club niets te maken zou hebben met de dreiging. „Ik heb Bouke Arends nog gesproken na de sluiting van ons clubhuis. In dat gesprek is geen bedreiging gevallen. Dit verhaal is klinkklare onzin. Als hij écht bedreigd zou zijn, zou de politie dan niet direct iemand hebben opgepakt?”

De locoburgemeester is inmiddels weer thuis. Volgens het OM is er op dit moment geen dreiging meer.