Live: Dumoulin al vroeg op achterstand

Dumoulin al vroeg op achterstand

De etappe is nog niet eens halverwege, maar Tom Dumoulin is al in grote moeilijkheden geraakt. Met nog 125 kilometer te gaan gingen de ploegen Movistar en Bahrain, van Dumoulins voornaamste concurrenten Quintana en Nibali, vol in de aanval. Er ontstond een breuk in het peloton, Dumoulin zat aan de verkeerde kant.