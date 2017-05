Dumoulin verliest roze trui aan Quintana

Tom Dumoulin heeft in negentiende etappe van de Giro d’Italia zijn roze trui verloren aan Nairo Quintana. De Colombiaan staat nu 38 seconden voor op de Nederlander van Sunweb. De Spanjaard Mikel Landa won de rit.

De renner van Sky eindigde deze Giro twee keer als tweede. Hij liet zich verrassen door Vincenzo Nibali en Tejay van Garderen, maar was vandaag overduidelijk de sterkste. Vanuit een kopgroep van achttien man wist hij weg te springen en op de laatste zware beklimming naar Piancavalllo maakte hij het af.

Slechte benen Dumoulin

Dumoulin had overduidelijk niet de goede benen van de afgelopen dagen. In het begin van de rit werd hij verrast door een demarrage van Quintana en Nibali. Eerst leek het alsof ze wegsprongen tijdens een plaspauze -het is een ongeschreven regel om dit niet te doen- maar uiteindelijk liet zijn ploeg Sunweb weten dat de Nederlander achterin het peloton zat en niet kon volgen. Dumoulin kwam uiteindelijk wel weer bij de groep van favorieten.

De eindzege was voor de kopgroep van achttien man, zo werd al snel duidelijk. De voorsprong liep uit naar meer dan elf minuten. Daarachter werd er flink gekoerst en het eerste slachtoffer was Dumoulin. Met nog meer dan 12 kilometer te rijden, moest hij een gaatje laten. Alleen de Duitser Simon Geschke was nog bij hem. Voorin maakte de ploeg van Nibali flink tempo met Quintana en Bauke Mollema. Voor Thibaut Pinot was dit niet snel genoeg. De Fransman, die ook een sterke tijdrit kan rijden, sprong weg en eindigde voor de concurrenten. In het klassement staat hij nog vierde, maar op slechts tien seconden van Nibali.

Met meer dan een minuut achterstand op Quintana kwam Dumoulin over de meet. Grote vraag is of hij, morgen tijdens de laatste bergrit, de achterstand van 38 seconden op de Colombiaan kan vasthouden. Dan kan hij zondag tijdens de tijdrit dit verschil weer inlopen. De kans op de eindzege in de Giro is nog niet verkeken.