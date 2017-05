Korpschef: hoofddoek bij agentes blijft verboden

Het dragen van een hoofddoek bij het uniform door politieagentes blijft niet toegestaan. Dat heeft de korpschef van de Nationale Politie Erik Akerboom laten weten aan het Algemeen Dagblad.

Tegen de krant zegt Akerboom dat hij is geschrokken van de discussie die ontstond als gevolg van uitspraken van de Amsterdamse politiechef:

“Op dit moment constateer ik dat er duidelijk geen draagvlak is voor dit idee. Die discussie polariseert de gelederen binnen en ook buiten de politie.”

Vorige week liet de Amsterdamse politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg weten dat zijn politiekorps erover dacht het dragen van een hoofddoek door agentes toe te staan. Op die manier zouden meer agenten met een migratieachtergrond moeten worden geworven.

Zaterdag droeg een agente in Amsterdam tijdens haar werk een hoofddoek. Volgens het lokale PvdA-raadslid Sofyan Mbarki was het een oproep tot meer diversiteit in het politiekorps. De agente is geen moslima. De Amsterdamse politie liet weten dat het ging om een individuele actie en zei met de agente in gesprek te gaan.

Het is agenten sinds 2011 niet langer toegestaan zichtbare religieuze symbolen te dragen tijdens hun werk. Dat is in de landelijke gedragscode vastgelegd.