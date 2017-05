Jij een e-bike, en jij, en jij, iedereen een e-bike

Speed of niet? Een e-bike biedt trapondersteuning tot 25 kilometer per uur. Er zijn ook snellere e-bikes, speed pedelecs, die mogen 45 kilometer per uur. Tot 1 januari waren het snorfietsen, maar sinds 1 januari is een speed pedelec voor de wet een bromfiets. Vanaf 1 juli moeten alle speed-pedelecs een geel kentekenplaatje hebben en ben je verplicht een helm te dragen. Ook moet je een bromfietsrijbewijs hebben. Je mag dan niet meer op het fietspad. Zie voor alle regels: nrch.nl/5x9n

Op een verjaardag vertelt iemand over zijn nieuwe baan in een andere stad. „En ik heb dus maar meteen een fiets met (kuch) trapondersteuning gekocht.” „Haha, cool. Een SpartaMet?” „Nee, een Stromer, oranje, met digitale interface, hydraulische schijfremmen en 983 wattuur accu. Hij kan 45 kilometer per uur.”

De elektrische fiets is allang niet meer alleen voor bejaarden. De pizzakoerier rijdt op een e-bike, sommige kinderen gaan naar school op een e-bike, bakfietsouders halen je in het park links en rechts in, en collega’s klagen dat de dikke banden van hun speed pedelec niet in de fietsenrekken passen. De e-bike is voor iedereen, en er is voor iedereen wel een e-bike.

Soms is er minder vrolijk nieuws over de e-bike – zoals vorige week, toen Groningse onderzoekers meldden dat e-bikers bij een ongeluk twee keer vaker ernstig gewond raken dan gewone fietsers. Of dat de verzekering duurder wordt vanwege de toegenomen diefstal van e-bikes. Toch worden elk jaar weer meer e-bikes verkocht. Vorig jaar was 29 procent van de verkochte fietsen elektrisch. Van de bijna 23 miljoen fietsen in Nederland hebben inmiddels bijna 1,8 miljoen een batterij. „Over een jaar of tien zijn dat er misschien wel vier miljoen”, zegt Wouter Jager, voorzitter van de fietssectie van Bovag/Rai. „En ze worden steeds intelligenter.” Ze passen zich aan je rijgedrag aan, analyseren je rijgedrag, weten waar ze zijn en naartoe moeten en gaan automatisch op slot.

Racemonster

In Groningen doet Paul Plazier onderzoek naar het gebruik van de e-bike onder forenzen en studenten, de laatste groep kreeg een aantal weken een e-bike te leen. Hem viel op dat onder jongeren het imago van bejaardenfiets al helemaal niet meer leeft. Er zijn inmiddels genoeg modellen waarop ook een twintiger zich niet hoeft te schamen. De legitimering is snel gevonden: je pakt minder vaak de auto en je blijft in beweging – als je niet trapt staat-ie stil.

Steeds meer e-bikewinkels richten zich op werkende stedelingen, en veel wielerzaken hebben een groeiend hoekje sportieve e-bikes. „Toen een jaar of tien geleden de eerste e-mountainbike kwam, was het unanieme oordeel: dat slaat nergens op. Nu is dat een van de snelst groeiende segmenten”, zegt Jager.

Je moet er niet aan denken dat je moeder een racemonster van Stromer koopt, zoals je zelf misschien niet op een Gazelle met lage instap gezien wilt worden. Wie een e-bike koopt moet eigenlijk beginnen met de vraag: waarheen, waarvoor? Als je de 20 kilometer naar je werk niet meer met de auto wilt afleggen, kom je bij een andere fiets uit dan wanneer je ’m nodig hebt voor zwemles en de boodschappen. Of wanneer je gewoon een beetje indruk wilt maken op je buurman met z’n nieuwe Tesla.

Dat nog relatief weinig twintigers een e-bike hebben, zal ook met de prijs de maken hebben. Onder de 1.000 euro zijn er maar een paar te vinden. Het loont om naar kortingen op oudere modellen te zoeken.

Aan de bovenkant van de markt zie je dat je voor het geld van een elektrisch fietsbeest ook een nieuwe auto kan kopen. Maar die evenaart nooit het gevoel dat je hebt als je met je haren in de wind met 45 kilometer per uur geluidloos langs de dagelijks file naar huis zoeft.

Welke e-bike past bij je?

De bakfietsvader

Op woensdag met de kinderen naar zwemles, op vrijdag de boodschappen voor het weekend en in het weekend met de hond naar het bos. Een tweede auto zou handig zijn, maar ja, meer dan één parkeervergunning kun je in de stad niet krijgen. En het zwembad en het bos zijn net te ver om op eigen kracht de hele levende have naartoe te trappen. Een e-bakfiets dus. Hij hoeft geen 45 te gaan, liever niet zelfs met al die kinderen aan boord, als-ie maar robuust, veilig en niet al te tuttig is. Kan dat? Dat kan. En als de hond niet wil springen, kan hij bij sommige modellen een laadklepje krijgen.

Babboe Dog E, circa 2.000 euro

Urban Arrow Family, circa 3.950 euro

Butchers & Bicycles, circa 5.400 euro

De budgetbiker

Een fiets van 3.000 euro? Kan dat niet goedkoper? Ja, dat kan. Je gaat ook naar de Lidl in plaats van de Albert Heijn, en naar Zeeman in plaats van de Bijenkorf. Dus kies je ook voor een budget-e-bike. Als je het niet eng vindt om zelf de pedalen aan je fiets te schroeven, als je genoegen neemt met een ouder afgeprijsd model, of als je geen te hoge kwaliteitseisen stelt, zijn er onder 1.000 euro niet veel, maar wel een paar e-bikes te vinden.

Elops 500 E B’twin (Decathlon), 699 euro

Cross E-cruiser, circa 800 euro

Victesse Magnum N3, circa 1.000 euro

De scholier

Vijftien kilometer heen naar school, vijftien terug, en dan ook nog drie keer per week fietsen naar voetbal. „Vroeger deden we dat, en toen hadden we altijd wind tegen”, zegt je moeder. „Daar word je hard van”, zegt je vader. Maar omdat ze je met slecht weer stiekem toch vaak brengen, en omdat de bus nog maar eens per uur gaat, en misschien omdat ze je zelfs een beetje zielig vinden, hebben ze het nu toch over de e-bike. Je hebt zelf al stevige, betaalbare transporters gezien, met rekjes voor en achter, die in niets lijken op de Sparta van je oma.

Puch Imagine, circa 1.000 euro

Cortina E-U4 Transport Denim, circa 1.250 euro

Stella Forte, circa 1.550 euro

De forens

Jarenlang elke ochtend en elke avond in de file. Op een dag ben je er klaar mee. Liever eens per week een nat pak dan elke dag achteraan sluiten op de A1. Maar dan niet met een sukkelgangetje van 25, dat is geen alternatief voor de auto. Serieus doortrappen, ondersteund tot 45 kilometer per uur. Op extra dikke banden zodat je niet elk hobbeltje voelt en met mogelijkheden om de fiets wat betreft ondersteuning af te stellen op je eigen gebruik. Dan wordt het een speed pedelec, ook wel een high speed e-bike genoemd. In de stad moet je je even inhouden, op lange stukken ga je als een speer.

Gazelle CityZen Speed, circa 2.500 euro

Trek Super Commuter 9S+, circa 5.200 euro

Riese & Müller Delite GX Rohloff HS, circa 6.500 euro

De designfreak

Je stoel is van Eames, je pak is van Paul Smith, je belt met een iPhone 7. Wat voor e-bike wil je dan? Een fiets die tot in de kleinste details is doorontworpen. Alles wat lelijk is, is weggewerkt, alles wat mooi is, springt extra in het oog. Je valt voor de technische snufjes – een ingebouwde touchscreen die met je telefoon communiceert, de zwaarste onzichtbare accu die er is, of een slot dat op afstand bediend kan worden. Liefst van Nederlandse ontwerpers, met gevoel voor understatement. En anders misschien Zwitsers.

Van Moof, circa 2.800 euro

Spaac S5, circa 3.200 euro

Stromer ST2S speed pedelac, circa 9.000 euro

De Sport-Billie

Laat ze maar kletsen over valsspelen en mechanische doping. Zonder trapondersteuning zou je misschien niet (meer) in de bergen fietsen. Of afscheid moeten nemen van je wielerclubje. Of misschien hoef je jezelf gewoon niet zo nodig te bewijzen. Laat die fiets maar werken, op de weg of offroad, dan kun je intussen zelf genieten. En omdat je niets te verbergen hebt, zoek je geen fiets met een geheim motortje in het frame, maar kies je voor frames en accu’s die gezien mogen worden. Op het intimiderende af.

KTM Macina Cross 11 CK5, circa 3.000 euro

Giant Road-E racefiets, circa 3.700 euro

Haibike Xduro Fullseven Carbon 10.0, circa 15.000 euro

De snelle senior

Oké, je bent met pensioen. Maar het lijkt alsof je het alsmaar drukker hebt. Vrijwilligerswerk hier, op de kleinkinderen passen daar, naar yoga en de bridge en tussendoor een beetje van de natuur genieten. Maar de leden worden wat strammer en waarom zou je nog tegen de wind in fietsen? Tijd voor een duwtje in de rug. Liefst een fiets met een lage instap, en ‘loophulp’, voor als je hem aan de hand het schuurtje in duwt.