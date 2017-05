Is Koons opblaasbare ballerina een kopie van Oekraïens werk?

De reusachtige opblaasbare ballerina die Jeff Koons plaatste bij het New Yorkse Rockefeller Center, heeft wel heel veel weg van een porseleinen beeldje van de Oekraïense kunstenares Oksana Zhnikrup (1931-1993).

De 13,7 meter hoge ballerina in nylon werd geprezen bij de installatie op 12 mei, maar al snel stelden kenners op sociale media vragen bij Koons werk met de titel Seated Ballerina. De blonde ballerina in blauwe tutu die haar blauwe spitzen aantrekt lijkt een exacte, maar opgeblazen kopie van het amper 20 centimeter groot beeldje Balerina Lenochka van Zhnikrup. De kunstenares maakte het werk toen ze aan de slag was voor de Kiev Experimental Art Ceramics Factory, waar ze in 1955 aan de slag ging.

Jeff Koons maakte al eerder een versie van de zittende ballerina, in spiegelend roestvrij staal. Hij vertelde dat hij zich liet inspireren door een porseleinen beeld voor zijn werk. Koons speelt in zijn werk vaker een spel met de populaire cultuur, bijvoorbeeld door kitscherige beeldjes uit te vergroten of teddyberen en ballonbeesten af te gieten in glas of zilver. De woordvoerder van Koons’ studio liet aan het online-tijdschrift Art Dependence weten dat ze bekend zijn met het werk van Zhnikrup, maar een licensie op het werk hebben. (NRC)