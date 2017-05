Kun je geen huis kopen? Probeer deze vier alternatieven

De keuken en de badkamer moet ze nu weer delen met anderen. Dat is even omschakelen voor Rachel Kocken (24). Op 1 mei moest ze na ruim een jaar haar antikraakstudio in de Amsterdamse Plantagebuurt uit. Als ze haar fiets pakte, stond ze oog in oog met de flamingo’s van Artis. Nu deelt ze een huurappartement buiten het centrum, haar vierde onderkomen in twee jaar tijd. Eerder huurde ze een te duur appartement in Amsterdam Zuid en woonde ze een tijdje bij een collega in. Ze werkt freelance als coördinator bij een filmproducent. Een hypotheek voor een eigen appartement in de stad kan ze dus wel vergeten.

Kocken staat niet alleen. Voor de meeste starters is een eigen koopwoning in de stad te duur geworden, zeker als ze alleen wonen en geen eigen geld meebrengen. Met een modaal salaris kun je hooguit 150.000 euro lenen. Veel verder dan een studiootje kom je daarmee niet in steden als Amsterdam, Utrecht en Groningen. Ook in veel kleinere steden als Haarlem, Leiden en Amersfoort, schieten de prijzen omhoog.

Wat nu? Op een prijsdaling kun je lang wachten. ING voorspelt dat de huizenprijzen in de Randstad en de grote steden zeker tot 2025 verder zullen stijgen. Wel kun je als starter wachten tot je zelf ruimer bij kas zit, bijvoorbeeld na een carrièrestap. Maar wat doe je in de tussentijd?