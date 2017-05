Housefeest in Concertgebouw gestaakt: sierlijst plafond raakte los

Een housefeest in het Amsterdamse Concertgebouw is afgelopen nacht gestaakt, toen gruis op het podium bleek te liggen. Het gruis was afkomstig van een aan het plafond bevestigde sierlijst, die bezig was los te raken.

Eerst is het podium ontruimd, later de zaal. Dat gebeurde om iets na één uur in de vroege morgen. Het housefeest, met de Duitse house en techno DJ Dixon en de Amsterdamse Job Jobse, begon om 20 uur en zou duren tot 3 uur ’s nachts. Er waren ongeveer 2.000 bezoekers.

Volgens zakelijk directeur Gea Zantinge van het Concertgebouw vond de organisatie „de situatie onveilig: het was pal boven het podium”.

De grote zaal van het Concertgebouw op een archieffoto. Foto Robin van Lonkhuijsen

Intussen is de ongeveer twee meter lange sierlijst verwijderd. Maar de inspectie duurt voort: alle sierlijsten in de grote zaal worden bekeken. Dat zijn enkele tientallen.

Directeur Zantinge: „Vooralsnog lijkt het op een lokaal probleem, dus van die ene sierlijst.” Bedoeling is dat vandaag nog de repetities in de grote zaal voor de zaterdagmatinee worden hervat.

Over de oorzaak van het loslaten van de sierlijst is nog niks bekend. „Geluid geeft trillingen. Maar trillingen heb je ook als iemand over de zolder boven het podium loopt.”

Het Concertgebouw organiseert vaker housefeesten. Zantinge: „We kennen de range van het aantal decibellen dat de grote zaal aankan. Die is onderzocht. En daar blijven we altijd binnen.” Voor het feest waren aan het plafond luidsprekers, discoballen, lasers en lampen bevestigd. „Maar ook dat gebeurt regelmatig en wordt telkens uitvoerig berekend, middels hijsplannen.”