Het fototoestel

Onlangs gaf ik mijn dochtertje van negen een fototoestel. Zo’n mooie digitale, alles automatisch. Geen gepruts meer met een celluloid filmrolletje. Kan niet misgaan.

Het eerstvolgende weekend bekijken we de resultaten via de computer, begeleid door de nodige adviezen en tips hoe het beter en mooier kan.

Er verschijnt een nietszeggende foto in beeld. Zonder mensen, zonder huizen niets speciaals.

Na er even stil naar gekeken te hebben vraag ik haar: waarom heb je deze foto gemaakt ?

„Ach papa”, antwoordt ze, „het rook daar zo lekker.”

