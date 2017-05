Grootste sigarettenvangst ooit in Antwerpse haven

In de Antwerpse haven zijn vorige week bijna 90 miljoen sigaretten in beslag genomen die bestemd waren voor een Nederlands bedrijf. Het is daarmee de grootste inbeslagname van sigaretten ooit in de Antwerpse haven, aldus een woordvoerder van de Belgische Federale Overheidsdienst Financiën.

De sigaretten zaten in acht containers afkomstig uit het Egyptische Port Said. Dat de sigaretten bestemd waren voor een Nederlands bedrijf, bleek na onderzoek van de Belgische autoriteiten. Het gaat om zogenoemde Cheap White-sigaretten van merken die in België niet geregistreerd staan, zoals Jin Ling en President Gold.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt feliciteerde de betrokken diensten met de recordvangst:

“De strijd tegen illegale producten en fraude staat hoog op de agenda en dat zien we ook in de geboekte resultaten.”

Heroïne

Drie maanden geleden werden er nog zes personen gearresteerd voor hun betrokkenheid bij een internationaal transport van ruim 1.100 kilo heroïne. Het transport kwam uit Iran en werd eveneens onderschept in de haven van Antwerpen. De politie sprak van “een recordvangst”.