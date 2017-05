G7: discussie over klimaatakkoord

Vier dagen na de aanslag in Manchester hebben de G7-landen een gezamenlijke verklaring ondertekend over terrorismebestrijding. Tijdens de top die dit weekend gehouden wordt op Sicilië bleek al snel dat het klimaatakkoord van Parijs een discussiepunt blijft: Trump heeft daarin nog geen stelling ingenomen.

Voordat hij president werd beloofde Trump dat hij de Verenigde Staten zou terugtrekken uit het klimaatakkoord van Parijs. Maar dat blijkt lastiger te zijn dan gedacht: in het akkoord is namelijk vastgelegd dat zo’n vertrekprocedure vier jaar duurt.

Tijdens de top van de zeven belangrijke geïndustrialiseerde landen zei de Duitse bondskanselier Angela Merkel dat er discussie was over het klimaatakkoord. Een woordvoerder van het Witte Huis zei kort na de eerste vergadering van de G7-landen dat Trump zijn standpunt over klimaatverandering nog niet vaststaat. Later dit weekend zal het onderwerp opnieuw aangesneden worden door de leiders. De Italiaanse premier Paolo Gentiloni is optimistisch over een goede uitkomst van de vergaderingen die volgen over het klimaatakkoord:

“Alle anderen landen hebben bevestigd dat ze volledig achter het akkoord staan. We zijn ervan overtuigd dat na interne overwegingen de VS zich er ook toe willen verplichten.”

Terrorismebestrijding

Over terrorismebestrijding waren de landen het eens dat internetbedrijven en sociale media meer inspanningen moeten leveren om berichten met extremistische inhoud op te sporen en te verwijderen. De Italiaanse premier noemt het een goede stap: “Dit is een krachtige boodschap van vriendschap, nabijheid en solidariteit met Groot-Brittannië.”