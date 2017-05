FIFA is machteloos tegen spelersmakelaars

Football Leaks Dit verhaal maakt onderdeel uit van een reeks publicaties over Football Leaks: miljoenen documenten die inzicht bieden in de gesloten wereld achter het voetbal – die van machtige makelaars, lenige advocaten en wereldsterren met offshore routes. De data zijn verkregen door Der Spiegel en overhandigd aan het internationale netwerk van onderzoeksjournalisten EIC, waarvan NRC onderdeel uitmaakt. Zestig journalisten uit twaalf landen onderzochten maandenlang 1,9 terabyte aan documenten over het internationale voetbal. Het bleek een goudmijn aan contracten, facturen, e-mails, bankafschriften en meer. Alle gepubliceerde stukken staan op nrc.nl/football-leaks. Lees hier meer over Football Leaks en dit onderzoeksproject. Reageren? onderzoek@nrc.nl

De wereldvoetbalbond FIFA is niet in staat op te treden tegen Europese topclubs en zaakwaarnemers zoals de Nederlands-Italiaanse Mino Raiola die de regels overtreden. Dat blijkt uit interne documenten van het FIFA-onderzoek naar de duurste voetbaltransfer ooit: die van de Franse international Paul Pogba, die in de zomer van 2016 Juventus voor 105 miljoen euro verruilde voor Manchester United.

FIFA startte in augustus 2016, kort na de overschrijving van Pogba naar Engeland, een onderzoek naar de transfer. Aanleiding waren geruchten dat Pogba’s spelersmakelaar, de in Haarlem opgegroeide Mino Raiola, buitensporig zou hebben verdiend aan de overschrijving.

Dat onderzoek is inmiddels afgerond en heeft een groot aantal overtredingen van de FIFA-regels aangetoond. Ook is duidelijk geworden dat Raiola zich tegelijkertijd door alle betrokkenen heeft laten betalen en daardoor in totaal 49 miljoen euro heeft opgestreken – een absolute recordbeloning voor een zaakwaarnemer. Daarvan betaalde Juventus 26 miljoen, Manchester circa 19,4 en Pogba 2,6 miljoen. Bovendien speelde Raiola geen open kaart over de deals die hij met alle betrokkenen had gesloten.

Sancties

Ondanks de harde bewijzen is er op het Zwitserse hoofdkantoor van de FIFA nog geen enkele beslissing genomen over mogelijke sancties. Op dit moment bestaat er alleen het voornemen om Juventus, de verkopende club, een symbolische boete te geven van 60 duizend Zwitserse francs (55 duizend euro) vanwege het overtreden van regels rondom de beloning van een spelersmakelaar. Dat komt overeen met circa 0,05 procent van de transfersom.

De voorgenomen sanctie is een vervolg op publicaties over Raiola in het recent verschenen boek Football Leaks – De Smerige deals in het betaald voetbal van twee journalisten van het Duitse weekblad der Spiegel. NRC maakt onderdeel uit van het journalistieke consortium EIC dat deze leaks onderzocht. Dat leverde een groot aantal voorbeelden op van de machteloosheid van de FIFA ten opzichte van invloedrijke spelersmakelaars en de grote Europese clubs.

De onmacht van de wereldvoetbalbond in de zaak Raiola is hiervan het volgende bewijs. Al met al stak de spelersmakelaar bijna de helft van de transfersom in zijn eigen zak, terwijl de FIFA juist probeert de macht van makelaars in te perken en te voorkomen dat er grote bedragen uit het voetbal verdwijnen.

Buitensporige beloning

Sportjurist Antoine Duval van het International Sports Law Center van het Asser Instituut in Den Haag zegt dat uiteindelijk de gewone fan via duurdere kaartjes en tv-abonnementen betaalt voor de buitensporige beloning van Raiola. „Het geld dat fans investeren in voetbal vloeit uit de sport naar tussenpersonen die op duistere wijze zakendoen.”

De clubs en Raiola willen niet reageren op vragen. FIFA laat weten dat het onderzoek nog niet is afgerond en dat er nadere informatie is opgevraagd over de transfer.

Waarom clubs ondanks alles met Raiola weglopen, bleek afgelopen woensdag tijdens de finale van de Europa League in Stockholm. Pogba, de man die door Raiola naar Manchester werd gebracht, scoorde de 0-1 tegen Ajax. En ook de 0-2 smaakte een beetje naar de in Haarlem getogen spelersmakelaar. Want hij was het die in de Armeense doelpuntenmaker Henrikh Mkhitaryan in de zomer van 2016 van Borussia Dortmund voor 42 miljoen euro naar Manchester United begeleidde.