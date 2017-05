Toerisme vanaf negen meter hoogte

Fotograaf Marc Faasse (39) had al een selfiestick voordat alle toeristen ermee rondliepen. Een hele bijzondere: zijn stick, een glazenwasserstok, is wel 9 meter lang. Voor de expositie Toeristen in Amsterdam, gratis te bekijken in het Stadsarchief, fotografeerde hij enkele toeristische trekpleisters zoals de Damstraat, de Wallen en de A’DAM Toren. Net als toeristen dus, maar dan van iets hoger.

De Damstraat. Foto Marc Faasse

Maar het fotograferen is voor Faasse pas het begin van het eindresultaat. Hij puzzelt alle losse luchtfoto’s namelijk naderhand met Photoshop tot één beeld. Daardoor zijn alle kleine details zichtbaar: de tulpen in het bloemenstalletje, de inhoud van een fietsmandje. Faasse: „Met deze methode kon ik kaarten van de stad maken.” Voor sommige beelden schoot hij foto’s op verschillende dagen. Daardoor zijn de bladeren van de ene boom voor het Anne Frank Huis groen, en van een ander oranjebruin. „Hopelijk maakt het mensen bewust hoe we de wereld in kaart brengen met fotomontage, zoals op Google Maps.”

Wat op de foto’s staat zijn bekende toeristische objecten: de rondvaartboten, fietstaxi’s, suppers, de gele yellowbikes en icebakery’s. Maar van bovenaf ziet dat er toch net weer anders – opgeruimder – uit.

T/m 9 juli, Vijzelstraat 32.