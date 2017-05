Egyptische vergeldingsaanval in Libië

Egyptische gevechtsvliegtuigen hebben vrijdagavond zes luchtaanvallen uitgevoerd in Libië, zo meldt persbureau Reuters. Het is een vergeldingsaanval voor de schietpartij op Egyptische kopten eerder deze dag. Gemaskeerde mannen schoten op bussen die op weg waren naar een klooster in de provincie Minya.

Het dodenaantal van deze terreuraanval is opgelopen tot 28. Ook velen kinderen behoren tot de slachtoffers.

Aanval op ‘terroristenkampen’ in Oost-Libië

In een verklaring op de staatstelevisie zei de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi dat hij opdracht had gegeven om bombardementen uit te voeren op “terroristenkampen”. Staten die terrorisme steunen worden gestaft, aldus Al-Sisi. De luchtaanvallen vonden plaats in de buurt van de Oost-Libische stad Derna. Hier zouden de militanten die verantwoordelijk zijn voor de moordpartij op de Egytische christenen zijn getraind.

In een verklaring heeft de Amerikaanse president Donald Trump zich achter Al-Sisi en de Egyptenaren geschaard. “We vechten om deze gemeenschappelijke vijand te verslaan”, zo laat Trump weten.

realDonaldTrump Donald J. Trump Terrorists are engaged in a war against civilization- it is up to all who value life to confront & defeat this evil➡️https://t.co/haeuvCIF6I 26 mei 2017 @ 20:26 Volgen

Vrij spel voor radicale milities in Libië

Islamitische Staat (IS) werd vorig jaar verdreven uit Derna. Eind december 2015 verloor de terreurbeweging ook haar laaste bolwerk in Libië: de West-Syrische stad Sirte.

In andere delen van het land heeft IS en andere radicale milities nog vrij spel. Na de omverwerping van de Libische dictator van Moammar Gaddafi in 2011 is Libië ten prooi gevallen aan intense verdeeldheid. Er zijn in totaal drie rivaliserende regeringen. De Verenigde Naties en de Europese Unie werken nauw samen met regering van premier Fayez al-Serraj in Tripoli.

Een andere regering zetelt ook in hoofdstad Tripoli en wordt geleid door premier Khalifa Ghwell. De derde machtsfactor in het land is generaal Khalifa Haftar. Hij heeft grote delen van Oost-Libië in handen en krijgt steun van onder meer Rusland, Egypte en Algerije.