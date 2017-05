Dit waren deze week de beste verhalen uit de buitenlandse pers

Hoe een heldenverhaal veranderde in een getuigenis van moord Fotograaf Ali Arkady volgde wekenlang een speciale eenheid die in Irak vechtte tegen IS. Wat een heldenverhaal moest worden, eindigde in zijn getuigenis van moord, martelingen en verkrachtingen. Tip van correspondent Eva Oude Elferink. Lees hier: Nicht Helden, sondern Monster

Trump brengt God de onderhandelingskamer in Correspondent Derk Walters las in een analyse van The Times of Israel over de manier waarop president Trump naar het Israëlisch-Palestijnse conflict kijkt. Wordt het traditioneel gezien als een conflict over land, Trump brengt God de onderhandelingskamer in. Lees hier: Donald Trump brings God into the negotiation room

Weinig nieuws onder de zon Columnist Carolien Roelants ziet Thomas Lipmanns analyse van Trumps bezoek aan Riad als een nuttige aanvulling op alle aandacht voor Trump in Saoedi-Arabië. Als het puntje bij het paaltje komt, is er niet veel nieuws onder de zon. Lees hier: Trump in Riyadh: More Style Than Substance

Wat het verhaal van ‘slaaf’ Lola losmaakte Nog een tip van correspondent Eva Oude Elferink. Het hartverscheurende verhaal van The Atlantic over de ‘slaaf’ van de (reeds overleden) journalist Tomas Pulido heeft heel wat teweeg gebracht. Eva Oude Elferink tipt met name deze reactie. Lees hier: The Enslaved Woman They Called Lola

Hoe is het nu met Aleppo?

Hoe is het nu met een van de oudste steden ter wereld? Een verslaggever en fotograaf van The New York Times bezochten Aleppo. Ze troffen er grote verwoestingen, pessimisme en verwijten, maar ook veerkracht en de vastberadenheid om de stad te herbouwen. Tip van beeldredacteur Arjan de Jongh. Lees hier: Aleppo After The Fall