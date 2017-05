Dekker wil verplicht tv-zenderpakket schrappen

Opdat de tv-kijkers voortaan zelf hun eigen zenderpakket kunnen samenstellen, wil demissionair staatssecretaris Sander Dekker (Media, VVD) het verplichte basispakket schrappen.

Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Dekker wil af van de wettelijk plicht voor tv-distributeurs om minimaal dertig tv-zenders en vijfentwintig radiozenders aan te bieden in een standaardpakket. De staatssecretaris wil vooralsnog wel vasthouden aan de zogenaamde must-carry: de plicht om de publieke zenders door te geven.

Dekker wil de tv-distributeurs meer vrijheid geven om zelf pakketten te maken. Hij denkt daarbij ook aan de opkomst van het online tv-kijken en van online videodiensten. Hij verwijst naar een eigen onderzoek van juli vorig jaar, waaruit blijkt dat 63 procent van de ondervraagden een vrije zenderkeuze ‘à la carte’ zouden willen, als ze er maar niet méér voor hoeven te betalen. Dekker in de brief: „De markt kan zelf voorzien in een divers aanbod dat bijdraagt aan de tevredenheid van de klant.”

Weinig bijval

Dekkers plan krijgt weinig bijval. De omroepen, CDA, D66 en Christenunie vrezen te veel macht voor de twee grote distributeurs, Ziggo en KPN, ten koste van de omroepen en de consumenten.

Pieter Arnold van de Vereniging van Commerciële Omroepen (VCO): „Dit verzwakt de onderhandelingspositie van vooral de kleine commerciële omroepen ten opzichte van de distributeurs. Zeker nu de distributeurs hun eigen zenders en diensten gaan ontwikkelen; die gaan ze natuurlijk voorrang geven.” Arnold doelt op de eigen zenders en producties van Ziggo en KPN, die naast distributeur ook tv-producent zijn geworden.

Omdat de verplichte pakketomvang wel wordt afgeschaft en de must-carry niet, vrezen de commerciële omroepen daarnaast een verstoring van het gelijke speelveld, ten gunste van de publieke omroep. „Dat gaat wringen op de advertentiemarkt – een verstoring die Dekker wegwuift.”

Ook de publieke omroep NPO is tegen. De woordvoerder: „Het verplichte zenderpakket is er juist ter bescherming van de consument. Afschaffen is niet in diens belang. Je krijgt er namelijk kleinere, duurdere en minder aantrekkelijke pakketten van.”

Kamerlid Eppo Bruins (CU) meent dat liberalisering van de markt hier niet werkt omdat de markt van de tv-distributie – met slechts twee grote spelers – geen vrije markt is: „Als een markt niet echt vrij is, dan moet je reguleren. Kijk bijvoorbeeld maar naar het spoor.”

Harry van der Molen (CDA) wil ook vasthouden aan het verplichte standaardpakket. Volgens hem is er echter nog niets aan de hand, omdat Dekkers brief geen concreet voorstel tot een wetswijziging bevat, maar slechts het voornemen daartoe, zonder duidelijke datum.