Cliff Richard schikt met politie over huisinval

Cliff Richard (76) heeft een schikking getroffen met de politie van South Yorkshire over een inval in zijn huis in 2014. Dat meldt de BBC.

De politie viel in 2014 zijn huis binnen, omdat Richards naam in een misbruikzaak genoemd werd. Vier (destijds minderjarige) mannen beweerden tussen 1958 en 1983 te zijn misbruikt door Richard.

Beelden van de inval kreeg de BBC in handen: een verslaggever van de zender zei te weten van het onderzoek naar Richard. Daarna werd de informatie over de inval gedeeld met de zender en vervolgens uitgezonden. En dat had nooit mogen gebeuren volgens de zanger, waarop hij de politie en de BBC voor de rechter sleepte.

Geen bewijs

Een onderzoekscommissie oordeelde in 2015 al dat de politie in de fout was gegaan door informatie door te spelen aan de zender. Eerder werd ook al bekend dat de zanger niet wordt aangeklaagd voor seksueel misbruik. Daarvoor was te weinig bewijs. Het onderzoek naar het vermeende seksueel misbruik duurde twee jaar.

Voor welk bedrag geschikt is, is niet bekendgemaakt. Britse media meldden eerder dat hij een miljoen pond schadevergoeding eiste. De zaak tegen de BBC loopt overigens nog: de zender wijst de claim nog steeds af en heeft dus geen schikking bereikt.

Richard staat bekend als een van de grootste Engelse popsterren aller tijden. In zijn jonge jaren werd hij ook wel “de Britse Elvis Presley” genoemd, en is bekend van de hits Summer Holiday en Living Doll. In zijn muzikale carrière haalde Richard veertien nummer-1-hits.