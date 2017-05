Chique dineren doe je tegenwoordig in hotels

1. Grootstedelijke xenofobie

De Britse krant The Independent zette Amsterdam onlangs in het rijtje steden die genoeg hebben van toeristen. ‘Grootstedelijke xenofobie’ wordt het genoemd, de grachtenelite tegen het rugzaktoerisme. Barcelona, Venetië, Santorini en Cinque Terre gingen ons voor. Sinds deze week zijn daar Kyoto, Peru en de Thaise Koh Khai eilanden bijgekomen. De lijst groeit gestaag. Zo ook de stroom toeristen. En dus openen er toch steeds meer hotels en nieuwe hotelrestaurants in de hoofdstad. Bij voorkeur in en rond de grachten. De strijd lijkt daarmee nog niet gestreden. De messen zijn geslepen.

2. De White Room

De White Room in Krasnapolsky opende onder auspiciën van driesterrenkok Jacob Boerma, maar de jonge chef Arturo Dalhuisen kookt er daadwerkelijk. Met maître d’ Richard Eerhardt en sommelier Isabel van Bueren heeft hij een van de best geoliede restaurant-teams van dit moment. De overdadige wit/gouden zaal is een rijksmonument, dateert van 1885 en is mooi eigentijds ingericht met stoelen die serieus lekker zitten (wat nogal eens niet het geval is in restaurants). Vanaf de muren kijken bladgouden dames met blote borsten op u neer. Maar laat dat de pret niet drukken. Want het gaat om het eten. Er is een Pure White vijfgangenmenu ( 70 euro ) met corvina (ofwel ombervis met karnemelk en yuzu), langoustine met asperge en rabarber, kabeljauw, lam met bloemkool en ijspegel en een citroenvariatie toe met aloë vera. Maar dan mis je wel de à la carte duif met bamboe, de Gillardeau oester met teriyaki en aubergine en de hoender in zijn eigen jus. Terugkomen hier is dus een noodzaak. Al was het alleen al voor de suikervrije, gerookte macaron met ongerookte zalm en structuren van komkommer.

3. Mama Makan

Een Indonesisch restaurant met Europese invloeden in het vorige week geopende eigele Hyatt Regency hotel aan de Sarphatistraat. Een open setting aan de straatkant, waar buurtbewoners mixen met hotelgasten. Denk aan nasi gorengs en rijsttafels en andere Indonesische gerechten, maar ook aan risotto, vissoepen, kibbelings. Combineren dus naar eigen inzicht. Een Nederlandse chef kookt broederlijk met een uit Indonesië overgevlogen kokkin, met the best of both worlds als resultaat. Kies met een groter gezelschap de ronde tafel met de draaiende middenschijf om makkelijk van elkaars gerechten te proeven. En kies er een bijpassende huiscocktail bij, in plaats van bier of wijn. Die zijn lekker bij pittig eten.

4. Ferilli’s

Het voormalige restaurant van het College hotel is feestzaal geworden, en het nieuwe restaurant zit in de oude lobby. Een stuk gezelliger. Buiten eten kan ook, op het aanpalende terras. De naamgever zat eerder in de mode (hij bracht o.a. Replay naar Nederland), en na medeverantwoordelijk te zijn geweest voor de George eethuizen, vond hij het tijd voor een eigen restaurant. Geen moderne fratsen of culinaire grappen en grollen, maar pure, klassieke Italiaanse gerechten geserveerd op kraakhelder witlinnen tafelkleden met dito servetten. Gevulde courgettebloemen met saffraan, de lekkerste spaghetti puttanesca die ik sinds lange tijd at en een geruststellend veel calorieën bevattende Napolitaanse lasagne (zoals het hoort dus, wie wil afvallen gaat maar elders heen). Sla vooral ook de wc’s niet over, die blijven de mooiste van Amsterdam.