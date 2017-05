Blindemannetje spelen bij Project Wildeman

Theater Project Wildeman: Happiness Unlimited.

Ook op het Over ’t IJ-festival. Info: Gezien 25 mei 2017, VSM-lab, Alkmaar. T/m 4 juni op Festival Karavaan.Ook op het Over ’t IJ-festival. Info: karavaan.nl ●●●●●

Dromen kunnen een nieuw perspectief op de realiteit bieden, zegt de ‘huisfilosoof’ van theatergroep Project Wildeman bij aanvang van ‘Happiness Unlimited’, dat speelt op het Karavaan Festival in Noord-Holland. Hij spreekt ons toe over de begrenzing van ons ik, over wie we zijn: een draaikolk. Wij, de bezoekers, gaan een nieuwe werkelijkheid creëren, is het idee. Daartoe lopen we door de grote, verlaten fabriekshallen van een VSM-laboratorium, krijgen blauwe sokjes en een witte jas.

Bij de symbolische overgang naar de droomwereld krijgen we een slaapmasker op en gaan we lopen. Dan blijkt blind zijn nog best ongemakkelijk. Ondanks de hand die je krijgt van een medebezoeker neem je wankele passen. Zo trekken we door het gebouw, begeleid door een zoemende en schurende soundscape.

Op het verzamelpunt vertellen de Wildemannen over het genot van dromen. De bedoeling is dat we ons overgeven en wegzinken in een droomtoestand, maar het blindemannetje spelen zit dat scenario in de weg. Zelfs als we gaan liggen: koud zeil, harde grond. De bevrijding komt als stevige beats de ruimte vullen en we mogen dansen, nog steeds geblinddoekt. Maar dat is persoonlijk: dansen is prettiger dan moeten dromen.

Project Wildeman is een opwindend muziektheatergezelschap dat tot nu toe opzien baarde met hun manische, rituele slagwerkfeestjes, zoals in ‘WIJ’ en ‘Woyzeck’. Met ‘Happiness Unlimited’ maken ze de overstap naar ervaringstheater, met maar een kleine plek voor een potje rauwe percussie. Maar de bijpassende dwingende vorm voor het structureren van een beleving hebben de Wildemannen niet helemaal gevonden.

Wat beklijft is een lichte evenwichtsstoornis, een zeeziek gevoel. En het idee dat je een „mystieke ervaring” met een vergeten groente kan hebben. Daartoe is er nog een afsluitende maaltijd. En dat eten is heerlijk.