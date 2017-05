Bertens behaalt opnieuw finale in Neurenberg

Tennisster Kiki Bertens heeft voor het tweede jaar op rij de finale van het WTA-toernooi in het Duitse Neurenberg gehaald. De titelverdedigster plaatste zich voor de eindstrijd nadat haar tegenstander, de Japanse Misaki Doi, in verloren stand opgaf met een blessure.

Bertens zei in een reactie na de wedstrijd erg blij te zijn haar titel te kunnen verdedigen:

“Ik heb de laatste weken veel wedstrijden gespeeld dus ik kwam hier met veel zelfvertrouwen. De eerste set ging ok, maar was erg lastig, omdat Misaki heel agressief speelde. Gelukkig kon ik mijn eigen spel spelen en ging het aan het einde van de set beter.”

In goede vorm

Bertens, als eerste geplaatst na haar overwinning vorig jaar, had de eerste set al met 6-2 gewonnen en stond 0-1 achter in de tweede set. Doi liet zich nog behandelen aan een rugblessure, maar bleef te veel last houden en moest dus opgeven. Bertens treft in de finale de Roemeense Sorana Cirstea of de Tsjechische Barbora Krejcíková.

Bertens steekt sinds het gravelseizoen is begonnen in goede vorm. Zo behaalde ze op de zwaarbezette toernooien van Madrid en Rome respectievelijk de kwart- en halve finale. Vorig jaar bleek haar titel in Neurenberg de opmaat tot een spectaculaire halve finaleplaats op Roland Garros, waarin ze verloor van de uiteindelijke winnares Serena Williams.