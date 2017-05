Kunstenaar Herman Gordijn (85) overleden

De beeldend kunstenaar Herman Gordijn is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt museum MORE in Gorssel, dat momenteel een expositie van zijn werk voorbereidt.

Gordijn werd opgeleid aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en de Vrije Academie in Den Haag, zijn geboortestad, en exposeerde in 1957 voor het eerst, vooral tekeningen. Drie jaar later - in 1960 - vertrok hij naar Amsterdam. In de jaren die volgde was hij naast schilder en graficus ook werkzaam als decor- en kostuumontwerper voor toneelgezelschappen. Van 1969 tot 1987 was hij docent aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam.

De kunstenaar was bij een breder publiek vooral bekend door zijn monumentale portretten, ook van de Amsterdamse burgemeester Ivo Samkalden en van Loek en Miep Brons. Persbureau ANP schrijft dat zijn werk onder meer te vinden is in het het Stedelijk Museum, het Amsterdam Museum, Museum MORE, De Lakenhal in Leiden, het Dordrechts Museum en het Museum Arnhem.

De kunstenaar was nog actief, ook veel op de iPad. Zijn ontwerpen liet hij dan afdrukken op toyoboprints, een nieuwe techniek.