Barbecueën? Rook je buren niet uit

Stel: je zit dit weekend lekker in je tuintje bruin te bakken, 26 graden, de eerste zomerse dag. Maar dan steken je buren een barbecue aan, en binnen een paar minuten staat jouw eigen achtertuin blauw van de rook. Wat doe je dan? Naar binnen?

Voor mensen die niet dicht op hun buren wonen klinkt dit scenario wellicht overdreven, maar vraag eens rond onder tuin- of balkoneigenaren en je krijgt genoeg verhalen over hoe ze ramen en deuren moeten sluiten op zomerse dagen om niet in de rook te zitten. Vuurkorven, barbecues, soms zelfs kampvuren – ze zorgen voor veel overlast. Uit een onderzoek van het Rechtsbijstand Informatie Centrum naar burenruzies in 2016 bleek dat barbecuerook verantwoordelijk is voor 3 procent van de burenruzies, na klassiekers als luide muziek. De landelijke politie deed in 2013 een oproep om bij ruzies over rook niet onmiddellijk de politie te bellen – probeer de situatie eerst zelf op te lossen.

Ook op het internet is de spanning te merken. Er zijn genoeg filmpjes te vinden waarop buren uit hun slof schieten tegen een buurman of buurvrouw die voor de zoveelste keer de barbecue aanzet. Het forum van de Rijdende Rechter kent al sinds 2011 een onderwerp over rook. „Ik heb al meerdere keren gevraagd of ze de bbq niet aan het einde van de tuin kunnen zetten. Mijn buren weigeren dit”, schrijft een vrouw.

Onbegaanbaar dakterras

Soms kan dan zomaar de vlam in de pan slaan. Ayse Sikkier van buurtbemiddelingsstichting Beterburen uit Amsterdam heeft dat meerdere malen meegemaakt. Bijna altijd gaat het om rook die over de schutting komt. „Als dat vaker gebeurt, dan kunnen de emoties hoog oplopen.” Stampen, schreeuwen – dat soort dingen. Een enkele keer moet de politie ingrijpen – precieze cijfers zijn er bij navraag niet.

De woede richt zich niet altijd op barbecueërs, maar ook regelmatig op de eigenaars van vuurkorven. Omdat die niet met houtskool worden aangemaakt maar met hout, levert dat vaak nog meer rook op. In Het Parool schreef een bewoner van Amsterdam-Oost in een opiniestuk over haar dakterras, waar ze naar eigen zeggen maar zelden kon zitten door de omliggende barbecues en vuurkorven. Er zijn zelfs organisaties, zoals Stichting Houtrookvrij, die al jaren strijden tegen deze rook midden in woonwijken. Het is inmiddels, vooral door haardvuur, de belangrijkste bron van fijnstof.

Oppassen geblazen dus. Wat kan je doen om de overlast tot een minimum te beperken als je van plan bent dit weekend je barbecue aan te steken? Het klinkt misschien logisch, maar licht eerst je buren in, zegt Sikier. Of nodig ze uit om mee te barbecueën. „Wat vaak het beste werkt, is dat je aan je buren vraagt wanneer zij op vakantie gaan, en dan je barbecue houden.” Anders: zet je barbecue in een hoek van de tuin en let op de windrichting. Windstil weer is ook niet handig, dan blijft de rook lang hangen. En: droog hout rookt minder dan nat hout.

In het park

Op sommige plekken in het land kan het park ook uitkomst bieden. Meestal mag je daar gewoon vrij barbecueën, bijvoorbeeld in Utrecht en Eindhoven. Lokaal beleid kan echter flink verschillen: in Nijmegen mag je nergens in het groen de kok uithangen, in Amsterdam verschilt het per park. In het Vondelpark is sinds maart, na jaren bakkeleien binnen het stadsdeel, sprake van een barbecueverbod. Er zou te veel afval achterblijven, en soms ontstonden er brandjes in de vuilcontainers door de wegwerpbarbecues.

Jammer voor de barbecueliefhebbers – dat zeker. Maar wie de hele zomer vast dreigt te zitten tussen de rook van de buren, heeft er in ieder geval een groene oase bij.

