Armoede in West Virginia

Welch en Morgantown, twee dorpen in de staat West Virginia, staan symbool voor de armoede in deze staat die ooit rijk was dankzij de mijnindustrie. De werkeloosheid is er enorm, de voedselbank is er belangrijk. Trump kreeg in deze staat bijna 70 procent van de stemmen omdat hij de werkeloosheid zou aanpakken. Deze is, sinds hij president is, toegenomen.