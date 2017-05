Ariana Grande wil benefietconcert voor slachtoffers Manchester

De Amerikaanse zangers Ariana Grande is van plan om een benefietconcert te geven in Manchester voor de slachtoffers van de terreuraanval in deze Britse stad. Dat schrijft de 23-jarige popster op haar Instagram-account. Bij de zelfmoordaanslag van afgelopen maandag, die gelijk na het concert van Grande plaatsvond, kwamen 22 mensen om het leven.

In een uitgebreide tekst schrijft ze dat ze in de afgelopen week “non-stop” aan haar fans en iedereen in Manchester heeft gedacht. Ze vindt het gedrag van haar fans enorm inspirerend en de onderlinge liefde en compassie maakt haar trots. “We zullen haat niet laten winnen”, aldus Grande. Ze wil terugkomen naar de “enorm moedige” stad Manchester om tijd door te brengen met haar fans en via een benefietconcert wil ze geld inzamelen voor de families van de slachtoffers. Ze heeft nog geen datum voor dit concert bekendgemaakt.

‘Groot deel netwerk rond dader opgepakt’

De Britse politie heeft in de afgelopen dagen elf mensen opgepakt. De laatste arrestatie vond op vrijdagavond plaats. Het gaat om een 44-jarige man. Twee mensen zijn intussen vrijgelaten: een 16-jarige jongen en een 34-jarige vrouw. Volgens Mark Rowley, de chef van de antiterrorisme-eenheid is een “groot gedeelte van het netwerk” rond de dader Salman Abedi opgepakt. Drie van de mannen die nog vastzitten zouden neven zijn van Abedi, zo meldt de Britse krant The Guardian.

De zelfmoordaanslag van Abedi legt een pregnant probleem bloot van Manchester, zo schrijft NRC-correspodent Melle Garschagen in een reportage. In Moss Side, de wijk waar Abedi woonde, zijn een aantal migranten in de ban van een zeer conservatieve vorm van islam. Meerdere aanhangers van terreurbeweging Islamitische Staat (IS) komen uit dit centrale gedeelte van de stad. Zoals de 22-jarige rapper Raphael Hostey die de tweelingzusjes Zahra en Salma Halane zou hebben gerekruteerd.