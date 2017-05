35 burgerdoden bij luchtaanval Syrië

Bij een luchtaanval in de Syrische stad al-Mayadin zijn donderdagavond 35 burgerslachtoffers gevallen. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, volgens Reuters. Onder de slachtoffers zouden familieleden zijn van IS-strijders.

Al-Mayadin is in handen van Islamitische Staat (IS). Een woordvoerder van de coalitie geleid door de Verenigde Staten zou tegen Reuters hebben gezegd dat ze de stad de afgelopen twee dagen hebben bestookt met luchtaanvallen. Volgens het Observatorium zijn hierbij in totaal vijftig doden zijn gevallen.

De meeste luchtaanvallen tegen IS worden uitgevoerd door de coalitie onder leiding van de Verenigde Staten, de Syrische krijgsmacht en de Russische luchtmacht.

IS wordt in Syrië en Irak steeds verder in het nauw gedreven. De Verenigde Staten besloten onlangs wapens te leveren aan de Koerdische militie YPG die samen met Arabische militairen bezig is met een opmars naar IS-hoofdstad Raqqa.

