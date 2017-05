26 koptische christenen gedood bij aanval

Gemaskerde aanvallers hebben in het zuiden van Egypte het vuur geopend op twee bussen en een auto met koptische christenen. Dat meldt persbureau Reuters. Daarbij zijn 26 mensen bij om het leven gekomen en raakten eenzelfde aantal gewond.

Ooggetuigen laten aan Reuters weten dat de bussen op weg waren naar een klooster in de Egyptische provincie Minya. De koptische christenen gingen daarheen om te bidden. Halverwege de reis werden de bussen echter tegengehouden door de aanvallers om vervolgens het vuur te openen.

Bezoek paus

In Egypte zijn er zo’n 9 miljoen koptische christenen, dat is 10 procent van de bevolking. De kopten zijn vaker het slachtoffer van aanslagen de afgelopen maanden. Het afgelopen half jaar zijn er zeventig kopten omgekomen bij bomaanslagen in Kairo, Alexandria en Tanta. Deze aanslagen werden opgeëist door Islamitische Staat (IS). De verantwoordelijkheid voor de aanslag van vrijdag is nog niet opgeëist.

Door oorlog, discriminatie en om economische redenen neemt de christelijke bevolking in het Midden-Oosten drastisch af. Paus Franciscus bracht eind april daarom een bezoek aan Egypte met een boodschap van vriendschap en respect.

NRC-correspondent Gert Van Langendonck noemde het bezoek van de paus opmerkelijk, omdat de overgrote meerderheid van de Egyptische christenen koptisch-orthodox is en vallen onder haar eigen paus, Tawadros II. De katholieken in Egypte zijn met hooguit 200.000.