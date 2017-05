15 jaar cel voor achterlaten bom in metro in Londen

Een 20-jarige man is vrijdag veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf voor het achterlaten van een zelfgemaakte bom een metrowagon in Londen. De man had vorig jaar oktober een rugzak achtergelaten gevuld met een explosief en stalen kogels.

De man had de bom gemaakt met behulp van een artikel van terreurgroep Al-Qaeda dat hij online had gevonden. Volgens de BBC had hij de bom proberen in te stellen met een timer, de rugzak achtergelaten en de metrowagon verlaten. De bom ging niet af. Later werd het explosief door de politie veiliggesteld nadat bezorgde reizigers alarm hadden geslagen over de achtergelaten rugzak.

Motief

De man, die een autistische stoornis heeft, beweerde dat het een grapje was maar de rechter zei hem dat de ernst van zijn daad “niet overdreven kan worden”. De rechter veroordeelde hem voor het bezit van een explosief met de intentie om een aanslag te plegen.

Het is niet duidelijk wat het motief was van de dader. Volgens de rechter was de jongen geïnteresseerd in de islam maar was hij hierdoor niet gemotiveerd om een aanslag te plegen. Volgens de rechter is de man wel gevaarlijk en had hij al andere explosieven gemaakt voordat hij de rugzak in de metro achterliet.