‘Voetbal is leuk totdat je Mourinho tegenkomt en zijn team’

Het jonge Ajax kon de indrukwekkende mars naar de finale niet afmaken met het winnen van de Europa League. De sportpers in binnen- en buitenland is het er roerend over eens dat de Amsterdammers kansloos waren tegen het sluwe spel van het Manchester United van José Mourinho. Een overzicht:

De BBC denkt dat Ajax ondanks de teleurstellende finale een hele mooie toekomst voor zich heeft:

Dit was avond vol teleurstelling voor deze grote historische oude club, maar ze blijven trouw aan hun beste tradities door geweldig jong talent voort te brengen en vast te houden aan aanvallend voetbal. Ajax heeft de basis gelegd voor meer succes.

Volgens The Daily Mail was er slechts bij vlagen iets te zien van het talentvolle Ajax:

We verwachtten veel van ze woensdagavond. Een groep spelers van de lopende band die een tijdlang weinig afgeleverd had. Het was hartverwarmend om het beroemde roodwitte shirt weer te zien op het Europese podium. We hebben het gemist. Maar er was slechts sporadisch iets te zien van het talent van Ajax en de vroege rijpheid waar Europa dit seizoen over praatte. Deze gelegenheid was uiteindelijk te groot voor ze en dat is een van de redenen waarom Manchester United de verdiende winnaar is van de Europa League.

The Guardian benadrukt dat middenvelder en duurste speler aller tijden Paul Pogba de zege van United opdroeg aan de stad Manchester:

We weten dat dit soort dingen heel verdrietig zijn, over de hele wereld. We moesten ons concentreren, dat was heel belangrijk, We hebben gewonnen voor Manchester, we hebben voor hen gewerkt. We spelen voor Engeland, voor Manchester en voor de mensen die zijn omgekomen.

Ajax tactisch afgetroefd

Ook de Nederlandse sportpers zag Ajax geen moment zijn eigen niveau halen. De Telegraaf denkt dat alle emoties rond de wedstrijd na de aanslag in Manchester van afgelopen maandagavond de ploeg geen goed hebben gedaan.

Tegen een decor van 22 doden in de Manchester Arena is de club van Daley Blind de prijs gegund, maar hier in Stockholm hoorden de dramatische gebeurtenissen van maandagavond niet mee te spelen. Voor Ajax ging het om een puur sportieve en historische prestatie. Dat het een eindstrijd was vol emoties begreep iedereen. Misschien dat de grote lading de Amsterdammers in de openingsfase wel degelijk heeft dwars gezeten. Spanning speelde een rol bij het gros van de jeugdige Ajacieden. Wat wil je, zes man jonger dan 21 jaar in een Europese finale.

Het AD vindt de openingsgoal van Manchester United typerend voor de zwaar tegenvallende wedstrijd:

De teleurstellende, oerlelijke finale kreeg precies het openingsdoelpunt gekregen dat het verdiende: een schot van Paul Pogba, carambolerend tegen het onderlijf van Davinson Sánchez, met een traag boogje door het midden van de goal zeilend, buiten bereik van keeper André Onana: 0-1. Lulliger verzin je het haast niet. Maar Ajax verloor zijn eerste finale in 22 jaar beslist niet door dat ene moment van misfortuin. Het werd bovenal tactisch afgetroefd door United, dat won in de karakteristieke stijl van trainer Mourinho: cynisch, maar effectief, sluw doch vakkundig afgesteld op het spel van de tegenstander.

Volgens de Volkskrant kon Ajax gisteravond nauwelijks laten zien dat het helemaal terug is als club die bol staat van het talent:

Zoveel mislukte acties, zo vaak afgetroefd, het was Ajax dit seizoen alleen overkomen tegen de Russen uit Rostov, toen Peter Bosz net trainer was. De wedstrijd was geafficheerd als David (Ajax) tegen Goliath, maar in tegenstelling tot het Bijbelse verhaal was en bleef Goliath de grootste. Na negentien Europese wedstrijden mag Ajax nochtans trots zijn op zijn prestatie, een ware opsteker voor het Nederlandse clubvoetbal. Van het voornemen om te gloriëren, om Europa te laten zien dat Ajax terug is, als club van creativiteit en subliem talent, kwam vrijwel niets terecht

Of in de woorden van Fox-analist Arnold Bruggink:

Voetbal is leuk totdat je Mourinho tegenkomt en zijn team.

Andere Europese (sport)kranten

De Belgische krant De Standaard was na de halve finale tegen Olympique Lyon nog vol lof over Ajax, maar zag nu een kansloos elftal:

De piepjonge Amsterdammers hadden in de voorbije maanden Europa verbaasd met attractief voetbal en veel doelpunten, maar werden in Stockholm van bij het eerste fluitsignaal afgebluft door de meer ervaren tegenstander uit de Premier League. Na de 0-2 gingen de Amsterdamse kopjes helemaal naar beneden, Manchester United had al na 48 minuten gewonnen spel. Eerder met de moed der wanhoop dan met volle overtuiging ging Ajax daarna op zoek naar de aansluitingstreffer, maar die zat er eigenlijk nooit echt in.

Net als The Guardian vindt de Franse sportkrant L’Équipe het feit dat de Fransman Pogba de zege opdroeg aan de slachtoffers van de aanslag in Manchester het belangrijkste:

L’Équipe blijft wel onder de indruk van de jeugdigheid van Ajax:

Dit keer was het talent van de brutale kinderen van Ajax niet genoeg. Het team van Peter Bosz had bij aanvang een gemiddelde leeftijd van 22 jaar en 282 dagen (een record van jeugdigheid in een Europese finale) en kon het niet bolwerker tegen een veel robuuster Manchester United.

De Spaanse sportkrant AS oordeelt hard over de jonge Amsterdammers:

Ajax bewandelde de hele avond de moeilijkste weg, ook al leek het de kortste: ze speelden vrijwel alles door het centrum waar United de val had opgezet. Met het initiatief en veel meer balbezit leidde dat nergens toe bij de ploeg zonder ideeën.

Het Duitse Bild tenslotte schrijft dat Ajax teveel respect had voor het favoriete Manchester United.