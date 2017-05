‘Vermoedelijk dader aanslag Manchester kreeg training bij IS’

De vermoedelijke dader van de aanslag in Manchester, Salman Abedi, kreeg in de maanden voorafgaande aan de gebeurtenis training door IS-leden in Syrië. Hij zou bovendien in de dagen voorafgaand aan de aanslag via Libië, Turkije en Duitsland naar Engeland zijn afgereisd, zo meldt CNN. De Amerikaanse zender baseert zich opnieuw op gelekte informatie binnen de Amerikaanse autoriteiten.

Woensdag besloten de Britse veiligheidsdiensten het delen van informatie met de Amerikaanse collega’s stop te zetten nadat verschillende Amerikaanse media - tegen de zin van de Britten - de naam van de vermoedelijke dader openbaarden, evenals verschillende details over de aanslag. Premier Theresa May besprak de kwestie donderdag met president Donald Trump in de zijlijn van de NAVO-top in Brussel. De Republikein beloofde het lekken te onderzoeken.

De Britse politie vermoedt dat Abedi, een 22-jarige man van Britse afkomst met Libische ouders, de persoon is die zichzelf maandag opblies bij een concert van Ariana Grande in de Manchester Arena. Onder de 22 sterfgevallen bevinden zich voornamelijk kinderen en tieners. Ook verschillende ouders vonden bij de aanslag de dood. Tientallen mensen raakten gewond.

Lees ook ons interview met terrorismedeskundige Beatrice de Graaf: Aanslag Manchester heeft precies het gewenste effect

Exacte route nog onbekend

De route die Abedi exact zou hebben afgelegd voorafgaand aan de gebeurtenis afgelopen maandag is nog onbekend. Volgens persbureau Reuters was hij vlak voor de aanslagen in Libië met onder meer zijn vader en jongere broer. Die werden woensdag gearresteerd omdat vermoed wordt dat ook zij zijn geradicaliseerd.

Bronnen bij de Duitse en Turkse veiligheidsdiensten verklaarden echter ook tegenover Reuters dat hij vorige week vanuit een land in Europa naar Istanboel reisde. Vervolgens zou hij via het Duitse Düsseldorf zijn teruggekeerd in het Verenigd Koninkrijk.

Momenteel zitten acht mensen vast in verband met de aanslag in Manchester. Het zijn allen mannen. Een vrouw die gisteravond werd opgepakt, is later weer vrijgelaten.