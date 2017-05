Verlies voor fusiebedrijf afvalverwerker Van Gansewinkel

Renewi, het fusiebedrijf van de Britse afvalverwerker Shanks en het Nederlandse Van Gansewinkel, heeft in het boekjaar 2016/2017 61,4 miljoen pond (71 miljoen euro) verlies geleden. Wel steeg de omzet met 27 procent naar 779,2 miljoen pond (900 miljoen euro), blijkt uit de voorlopige jaarcijfers.

In februari werd de fusie tussen de twee bedrijven afgerond en de naam veranderd in Renewi. Shanks betaalde meer dan 500 miljoen euro in contanten en aandelen voor Van Gansewinkel. De jaarcijfers van donderdag betreffen de resultaten van Shanks over het hele boekjaar en die van Van Gansewinkel in maart.

Het verzwakken van het pond na het Brexit-referendum heeft verhoudingsgewijs geleid tot meer omzet van Renewi in eurogebied. Ook de aantrekkende economie in Nederland en België en de stijgende prijzen van metaal en papier droegen bij aan de omzet.

Het meeste last had Renewi van gemeenten in Groot-Brittannië die moesten bezuinigen, waardoor de gemeentelijke afvalwerking veel minder winstgevend was. Dat heeft in combinatie met de kosten van de fusie geleid tot verlies in het afgelopen boekjaar.

Circulaire economie

De fusie moet over twee jaar een jaarlijkse kostenbesparing van 40 miljoen pond opleveren. In het komende boekjaar moet het al gaan om een besparing van 12 miljoen pond. Bij het fusiebedrijf werken in totaal zo’n 8.000 man. Er zijn geen grote gevolgen voor de werkgelegenheid.

Het bedrijf verwacht een goede tijd tegemoet te gaan, zegt het in een verklaring: