Trump haalt uit naar NAVO-partners: verhoog defensiebudget

Donald Trump heeft donderdagmiddag nog eens heel duidelijk gemaakt wat hij van de Europese NAVO-partners wil: verhoging van de defensiebudgetten.

Trump greep een korte ceremonie voor aanvang van de eigenlijke besprekingen aan om zijn eisen te onderstrepen.

De VS, zei hij, hebben de afgelopen acht jaar meer uitgegeven aan defensie dan alle andere NAVO-landen gezamenlijk. Het is niet fair tegenover de Amerikaans belastingbetaler als de anderen verzuimen hun aandeel te leveren.

Nog te weinig

De NAVO-landen hebben afgesproken de defensiebegroting tussen 2014 en 2024 te laten groeien tot 2 procent van het bbp. Drieëntwintig van de 28 lidstaten is nog zeer ver van die norm verwijderd. Trump: ,,Veel van die landen zijn enorme bedragen schuldig van de afgelopen jaren.”

Technisch gezien is dat overigens niet juist: de landen geven geen geld aan de NAVO, maar hebben zich verplicht in hun eigen defensie te investeren.

Trump noemde de 2-procentsnorm eigenlijk niet genoeg om de gaten in de defensiecapaciteit op te vullen. Hij noemde het ook het ,,absolute minimum”.

Staand voor het nieuwe NAVO-hoofdkwartier, dat even later door gastland België zou worden overgedragen aan de alliantie, grapte Trump ook dat hij niet één keer heeft gevraagd wat dat nieuwe gebouw kost. (Het was 1,2 miljard euro.)

Rutte

Premier Rutte zei voor aanvang van de vergadering dat hij niet verwachtte dat Trump de Europeanen de les zal lezen tijdens het gezamenlijke diner. Rutte zei een ,,constructieve opstelling” te verwachten van Trump. Nederland is een van de landen die nog ver van de NAVO-norm verwijderd is.

Nederland geeft, na jaren bezuinigen, tegenwoordig wel weer meer uit aan defensie. Daar zou Rutte Trump ook op wijzen. Trump vroeg ook om een moment stilte om de slachtoffers van Manchester en onderstreepte nogmaals dat de NAVO meer moet doen in de strijd tegen terrorisme.