Primeur: videoscheidsrechter draait rode kaart terug

Nooit eerder gebeurde het in het Nederlands voetbal: een rode kaart die wordt teruggetrokken na het bekijken van de beelden door een videoscheidsrechter. Zondagavond was het de eerste keer dat het gebeurde, bij de wedstrijd tussen NAC-NEC in Breda.

In de 42ste minuut van de wedstrijd moest Wojciech Golla - speler bij NAC - het veld verlaten wegens het vasthouden van Cyriel Dessers. Het leek er even op dat de ploeg met tien man verder moest spelen, maar de videoscheidsrechter twijfelde aan het besluit. De actie waarvoor de rode kaart gegeven werd, werd vervolgens teruggekeken en de kaart werd ingetrokken.

De KNVB had in september 2016 de wereldprimeur met het inzetten van videoarbitrage. Via een directe verbinding tussen een mobiele controlekamer in Hilversum en het veld kan de videoscheidsrechter zijn collega behoeden voor een misstap. Dat komt vooral goed van pas bij beslissingen met ingrijpende gevolgen zoals strafschoppen, rode kaarten en doelpunten. In het stadion moeten daarvoor minimaal zes verschillende camerastandpunten zijn.

Zo werkt de videoscheidsrechter: