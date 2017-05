Live: Dumoulin moet nog vier dagen volhouden

De voeding van Dumoulin Onze verslaggever Dennis Meinema krijgt van de ploeg van Dumoulin een inkijkje in zijn voedingsschema. Hiermee ontbeet hij vanochtend. https://twitter.com/dennismeinema/status/867698086402981888 Leidde verkeerde voeding tot Dumoulins sanitaire noodstop in de berm op dinsdag waarbij hij veel tijd verloor? Volgens de voedingsexpert en arts van Sunweb die Dennis Meinema sprak is het een combinatie van factoren. Dumoulin maakt van nature meer adrenaline aan dan de gemiddelde renner. Daardoor kan hij zich goed focussen. Maar het zorgt er ook voor dat bloed alleen maar naar de meest noodzakelijke lichaamsdelen gaat. In het geval van een zware inspanning dus de benen van Dumoulin en niet naar zijn maag. Alle suikergelletjes die Dumoulin naar binnen werkt voor snelle energie zijn al slecht voor de maag, maar helemaal dus als daar een slechte doorbloeding van de darmen bij komt. Volgens de dokter is het niet te verwachten dat Dumoulin snel weer last krijgt.

Flink tempo in het peloton Het peloton bevindt zich op de eerste klim van de dag, de Passo Pordoi van de eerste categorie. De koplopers krijgen weinig ruimte. Het is een man van Movistar die het tempo hoog houdt, ze laten het werk dus niet aan de Sunweb-mannen van Dumoulin. Waarschijnlijk proberen ze Dumoulin snel te isoleren. Na het uitvallen van Wilco Kelderman is Laurens ten Dam de sterkste knecht van de Dumoulin in de bergen, maar Movistar heeft een sterkere ploeg bergop. De Rus Foliforov van Gazprom-Rusvelo probeert samen met Winner Anacona van Movistar het gat naar de kopgroep te overbruggen.

Gids voor de leek Word je nou verplicht om samen met je partner op deze zonnige Hemelvaartsdag naar de Giro te kijken terwijl je weinig van wielrennen weet? Geen probleem. In deze wielergids staat alles uitgelegd. Wat is de Ronde van Italië, waarom rijden wielrenners in ploegen, hoe kan het dat de ene renner wel goed bergop kan rijden maar de ander niet? Lees hier de hele gids: Zo begrijp je alles wat er gebeurt in een wielerwedstrijd

Eerste ontsnapping een feit De koers is om 13.05 uur officieel op gang geschoten. Een klein kopgroepje heeft zich los weten te maken uit het peloton. De belangrijkste is Manuele Boaro (Italië), van de Bahrain-Merida ploeg, een ploeggenoot van nummer drie uit het klassement Vincenzo Nibali dus. Ook Joey Rosskopf (VS) van BMC, Natnael Berhane (Eritrea) van Dimensio Data en Diego Rosa (Italië) van Team Sky zitten in de kopgroep. Voorsprong: 40 seconden.

De etappe van vandaag Vijf beklimmingen, drie van de zwaarste categorie. Onze verslaggever Dennis Meinema is in Italië en heeft maar één woord nodig voor zijn verwachting van de etappe: "Vuurwerk!" De vraag is of Dumoulin van de Sunweb-ploeg gelijk onder vuur genomen wordt door de mannen van Movistar van kopman Quintana en de Bahrain-Merida ploeg van Nibali, of dat ze tot het einde wachten. En sturen alle ploegen mannetjes mee in de kopgroep om later nog tactisch van pas te kunnen komen? Na 14 kilometer doemt de eerste berg op: de Passo Pordoi van de eerste categorie. 11,9 kilometer klimmen aan 6,7 procent gemiddeld naar een hoogte van ruim 2.200 meter. Na een snelle afdaling volgt de Passo Valparola, een klim van tweede categorie. De renners moeten 12 kilometer klimmen met een gemiddelde stijging van 6,4 procent. Opnieuw een afdaling leidt de renners naar de Passo Gardena, ook van de tweede categorie: 9,3 kilometer klimmen aan 7 procent gemiddeld. Dan volgt een lang stuk naar beneden, met daarna een klimmetje van de derde categorie. Het toetje is de slotklim van de Pontives, die 9,3 kilometer lang is en gemiddeld 6,8 procent. Maar de laatste drie kilometer is het gemiddelde boven de 9 procent met een maximum van 12. Dan is het nog niet klaar. De top ligt op vier kilometer van de streep, maar wat dan komt is allesbehalve makkelijk. De weg naar Ortisei blijft oplopen en kent zelfs een uitschieter naar 13 procent. Daarna is het een paar honderd meter afdalen over kasseien naar de finish. thijszonneveld Thijs Zonneveld Eerste deel gaat nog wel. Gelijkmatige beklimmingen, mooi asfalt (behalve in de afdaling van de Pordoi). 25 mei 2017 @ 10:44 Volgen thijszonneveld Thijs Zonneveld Maat de laatste 35 kilometer, man man man. Dat is geen finale, dat is een hinderlaag. Veel zwaarder dan in het rondeboek staat vermeld. 25 mei 2017 @ 10:45 Volgen