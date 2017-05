Hoe ontving ‘hellhole’ Brussel de Trumps?

Het is niet vaak stil in Brussel centrum, maar vrijdagochtend zal dat wel zo voelen. Even geen constante sirenes en rondcirkelende helikopters. Als centrum voor verschillende internationale organisaties zijn ze hier wel wat gewend, maar sinds woensdag klonken de fluitjes van agenten de hele dag door. De stad was even in de greep van de NAVO-top, en dan vooral het 28-urige bezoek van de Amerikaanse president Donald Trump.

Trump, die de Belgische hoofdstad vorig jaar een „hellhole” noemde, moet onder begeleiding van een Secret Service-legertje en zonder andere weggebruikers alle routes afleggen. En dus werd vliegverkeer stilgelegd, was de snelweg tijdelijk afgesloten, konden sommige metrostations niet bereikt worden en waren wegen in het centrum af en aan gesloten. Parkeren kon op veel straten niet, putdeksels werden dichtgekit en bewoners in afgezette gebieden mochten hun afval niet aan de straat zetten.

Ook de Europese wijk en het NAVO-hoofdkwartier werden zwaar beveiligd. Tegelijkertijd stonden nog twee protesten gepland in de stad: woensdag kwamen zo’n negenduizend demonstranten tegen Trump opdagen, donderdag enkele tientallen bij de NAVO.

Christian Hartmann/Reuters Melanie Wenger/AFP Dirk Waem/Belga/AFP Justin Tallis/AFP

Amerikaanse zeearenden

Zeker vierduizend agenten uit het hele land, gecommandeerd vanuit een crisiscentrum, zijn opgetrommeld om het geheel in goede banen te leiden. De hele Brusselse politiemacht, zelfs rekruten van politiescholen en buitenlandse agenten sprongen bij. Door de Nederlandse politie zijn Amerikaanse zeearenden ingezet om eventuele drones uit de lucht te halen.

Veel partners van staatshoofden kwamen mee. Dus ook voor het ‘bijprogramma’ escortes en afzettingen. First Lady Melania Trump bezocht donderdagochtend een kinderziekenhuis, ’s middags was er een bezoek aan het Magritte-museum. Een paar jaar geleden zorgde de vrouw van de Turkse president Erdogan voor verkeersopstoppingen toen ze wilde winkelen in de luxe Louizalaan. Ditmaal was daar geen tijd voor: de groep moest direct na het museum naar de Belgische tassenwinkel Delvaux, toen door naar de Koninklijke Serres van Laken voor een rondleiding door de koningin.

Foto Aurore Belot/AFP

Nicolas Maeterlinck/Belga/AFP Virginia Mayo/AP

Gepantserde wagen

Het geheel is nauwgezet gevolgd door de Belgische media. De aandacht van Brusselse inwoners was minder hoog. Bij het Paleis stond woensdagavond een kleine groep mensen om een glimp van de president op te vangen – wat door de afstand niet lukte. Een deel kwam vooral om The Beast te zien, de zeker acht ton zware gepantserde wagen waarin de president wordt vervoerd. Voor de partners kwamen donderdagmiddag meer kijkers opdagen. De politie had van tevoren gewaarschuwd dat het deze dagen moeilijk zou zijn zich per auto te verplaatsen. Grote files ontstonden echter niet, laat het Verkeerscentrum Vlaanderen weten: de langste files stonden donderdagmiddag naar het strand.