NRC Checkt: ‘GroenLinks zit achter het fleswaterverbod in de Kamer’

De aanleiding

Thierry Baudet, fractievoorzitter van Forum voor Democratie, kwam vorige week dinsdag bij de Tweede Kamer aan met flesjes water onder zijn arm. BNR-journalist Jaap Jansen zette daarvan een foto op Twitter, met de tekst ‘Pleepapier? Nee, water (mag van GroenLinks niet verkocht worden in Tweede Kamer)’. We checken of zo’n verbod bestaat en GroenLinks daar achter zit.

Waar is het op gebaseerd?

Navraag bij Jaap Jansen leert dat de uitspraak die hij twitterde („mag van GroenLinks niet verkocht worden in Tweede Kamer”) niet van hemzelf komt, maar van Baudet. De FvD-leider zegt dat „hij heeft gehoord dat GroenLinks hiervoor gelobbyd heeft”, maar hij weet niet wat de exacte rol van die partij bij het verbod was.

En, klopt het?

De discussie rond watergebruik en -verkoop in de Tweede Kamer gaat terug tot 2008, toen de Partij voor de Dieren – niet GroenLinks – het gebruik van flessenwater in de Tweede Kamer aan de orde stelde. Kamerlid Esther Ouwehand vroeg in het debat over de begroting van de Tweede Kamer of het Nederlandse parlement het voorbeeld van het Britse kon volgen: daar werd tijdens vergaderingen van het parlement alleen nog kraanwater geschonken, om het milieu minder te belasten. Het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, vond het voorstel van Ouwehand sympathiek en gaf met instemming van de Kamer een positief advies. Zo komt het dat sinds november 2008 bij de vergaderingen alleen nog kraanwater wordt geserveerd.

Geen kraanwater bij de vergaderingen is natuurlijk niet hetzelfde als een totaal verbod op flessenwater. Flesjes water bleven nog jaren te verkrijgen in de restaurants en kantines in het Kamergebouw. Dat veranderde toen de flessenwaterproblematiek opnieuw aan de orde kwam bij het jaarlijkse debat over de Kamerbegroting in 2011. CDA-Kamerlid Gerda Verburg kwam in dat debat met wat aan het Binnenhof wel de ‘kraanwatermotie’ heet. Hierin wordt het presidium verzocht de „inkoop van flessenwater te staken en voortaan kraanwater met en zonder koolzuur te serveren”. Dit zou veel goedkoper en duurzamer zijn dan het toenmalige aanbod in de Kamerrestaurants. „Wij hebben in het Kamerrestaurant water uit Frankrijk, water uit Wales, water uit Duitsland dat echter is geproduceerd in Engeland, en water uit de Verenigde Staten, meer precies Arizona. Daar is op zichzelf niks mis mee, maar ik vind met kraanwater ook niet zo gek veel mis”, zei Verburg in het debat.

De motie van Verburg werd door een ruime Kamermeerderheid, inclusief GroenLinks, aangenomen. Sindsdien is flessenwater volledig verbannen en zijn overal in het Kamergebouw tappunten neergezet waar personeel en bezoekers kraanwater kunnen tappen. In eerste instantie was bij de tappunten alleen plat water te krijgen, maar na protest van de Kamerbewoners kwam er ook bruisend water beschikbaar. Wel van kraanwater natuurlijk.

Conclusie

GroenLinks heeft het verbannen van flessenwater uit de Tweede Kamer gesteund, maar was niet de partij die achter het verbod zat. We beoordelen de uitspraak daarom als onwaar.