Ex-premier Papademos gewond door bombrief

De Griekse ex-premier Lucas Papademos is donderdag gewond geraakt nadat een explosief in zijn auto tot ontploffing kwam. Daarbij raakte ook zijn chauffeur gewond, meldt persbureau Reuters op basis van de politie.

“Papademos en zijn chauffeur worden op dit moment met spoed overgebracht naar het ziekenhuis”, laat de politie in een verklaring weten.

Het explosief, verstopt in een envelop, kwam tot ontploffing toen Papademos door het centrum van Athene reed.

De 69-jarige Papademos was van 2002 tot 2010 vicepresident van de Europese Centrale Bank. Na zijn aftreden werd hij premier van Griekenland. Die functie bekleedde hij ruim een jaar.

Conspiracy Cells of Fire

Wie er achter de aanslag zit, is nog niet bekend. Eerder dit jaar claimde een groep die zichzelf de Conspiracy Cells of Fire noemt, verantwoordelijkheid voor het sturen van bombrieven naar verschillende Europese politici.

De groep stuurde die naar De Duitse minister van Financiën en naar het kantoor van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Parijs. Daarbij raakte een medewerkster van het kantoor lichtgewond aan haar handen.

Ook demissionair minister van Financiën en Eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem (PvdA) is doelwit geweest van een bombrief. Eind maart werden er acht van zulke brieven onderschept en onschadelijk gemaakt. Een ervan was aan Dijsselbloem gericht. Ze werden gevonden in een postsorteercentrum bij Athene.