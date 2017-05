Filippijns leger probeert stad te veroveren op IS-gelieerde beweging

Het Filippijnse leger probeert met alle macht de zuidelijk gelegen stad Marawi te veroveren op de radicale Maute-beweging die gelieerd is aan terreurbeweging Islamitische Staat (IS). Helikopers en een speciale door de Amerikanen getrainde eenheid zijn ingezet, zo meldt persbureau Reuters.

Volgens een woordvoerder van het leger zijn er naar schatting “dertig tot veertig terroristen” in de stad aanwezig.

‘Christelijke inwoners gebruikt als menselijk schild’

De gevechten braken uit toen het leger op dinsdagavond een appartement bestormden waar de moslimextremitische strijders zich verscholen. Ze waren op zoek naar de leider van de radicale beweging Abu Sayyaf die ook banden heeft Maute. Bij deze gevechten kwamen drie regeringsmilitairen om het leven. De militanten bezetten daarna grote delen van Marawi, een stad met ongeveer 200.000 inwoners gelegen op het eiland Mindanao.

In de afgelopen dagen zijn zeker 21 mensen om het leven gekomen. Volgens religieuze leiders hebben militanten christelijke inwoners van de stad gegijzeld en gebruiken ze als menselijk schild. Ook heeft de Maute-beweging 107 gevangenen vrijgelaten. Tienduizenden burgers zijn op de vlucht geslagen. Het is nog onduidelijk waarom de militaire operatie is misgegaan.

Staat van beleg op eiland Mindanao

De Filippijnse president Rodrigo Duterte heeft de staat van beleg afkondigd op het gehele eiland Mindanao waar 22 miljoen mensen wonen. Activisten zijn bevreesd dat dit leidt tot grootschalige mensenrechtenschendingen. De Filippijnse overheid vecht al tientallen jaren tegen moslim-extremistische opstandelingen. Een aantal van deze groeperingen heeft in de afgelopen jaren trouw gezworen aan IS.

De islamitische terreurgroepering Abu Sayyaf werd internationaal bekend door het ontvoeren van westerlingen. Eind februari, na vier maanden gevangenschap, onthoofden ze de 70-jarige Duitser Jürgen Kantner. Zijn lichaam werd gevonden in bergachtig gebied in de provincie Sulu.