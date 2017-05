Dumoulin verliest geen tijd in achttiende etappe

Tom Dumoulin heeft donderdag een slimme koers gereden in de achttiende etappe van de Ronde van Italië. Door niet direct te reageren op aanvallen van zijn belangrijkste concurrenten Quintana en Nibali heeft de renner geen tijd verloren.

Dumoulin finishte als negende. De etappezege ging naar de Amerikaan Tejay van Garderen van BMC, die de Spanjaard Mikel Landa na 137 kilometer klopte.

In eigen tempo kwam Dumoulin steeds, met de hulp van andere renners die hun positie in het klassement bedreigd zagen, terug bij zijn naaste concurrenten. Dumoulin lijkt daarmee een belangrijke stap te hebben gezet om het roze naar Milaan te brengen.

Lees ook: het slowblog terug over de etappe van donderdag: Dumoulin ontvangt 15de roze trui

Twee ritten

De etappe donderdag was, samen met die van afgelopen dinsdag, op het oog de zwaarste in een slotweek vol met bergen. Het gevaar is echter nog niet geweken. Er volgen nog twee zware ritten komende twee dagen.

Bovendien is de Fransman Thibaut Pinot flink dichterbij gekomen. Hij volgt nu op 1 minuut en 36 seconden. Hij is van de drie directe concurrenten van Dumoulin de beste tijdrijder. Mocht hij willen meedoen om de eindzege, dan zal hij echter nog wel flink wat tijd moeten pakken komende dagen, want Dumoulin is de beste tijdrijder van alle klassementsmannen in deze Giro.

Ondertussen doet ook Kruijswijk goede zaken. De Nederlander staat nu achtste, één plekje achter Bauke Mollema.